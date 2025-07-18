Отправлено: - 21:35

Эл-починно:

Преступник должен сидеть в тюрьме.

Эл-починно:

поменьше эмоций.

Эл-починно:

И за душонкой своей следите.

maxsaf:

Считай что родственник дальний.

Цитата:Он - ПРЕСТУПНИК - только по РЕШЕНИЮ суда, на сегодня он - ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ- так вроде у нас, не знаю как у вас там, на либеральном Западе, то же вроде так: - вспомните убийцу Брейвика- у него были ОХ.......ЫЕ права в части ПРЕЗУМПЦИИ невиновности и права на свою защиту и пол Европы были за него- так что НАРИСОВАННЫЕ и АЛЬШИВЫЕ свои чувства и гнев суньте в одно место.Цитата:У меня вообще НИКАКИХ эмоции, только ХОЛОДНОЕ рассуждение: - надо во всём разобраться, это у вас - без суда, априори на эмоциях- - ВИНОВАТ и точка, к стенке его, казнить и так далее.Цитата:Я то у себя на Родине, вот вы - КЕЛЬГЕНБАИ и ПРИМАКИ там- мои слова и подтекст бы таков: - сколько ни корми, всё равно в лес смотрит, или попроще, по моему: - жрали, срали, сладко спали с наших рук кушали, а теперь - чуть что - беги в Россию. Ренегат и ПРОВОКАТОР- вы и вам подобные, одним словом.Цитата:Примерно так и есть, так же как вы - разноплеменные беженцы на Запад за коврижками, СКОПОМ срёте на тех кто в трудную для вас минуту, выкормил вас- кстати, в начале я даже не знал ни его, ни его нации и прочего: - я был и тогда и сейчас за- РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.Дыма без огня не бывает: - наверное врач ему сказал или сделал- что то резкое или что то в этом роде- поживём увидим - итоги следствия и решения суда, надеюсь "НГ"- озвучит или напишет.