Отправлено: - 21:11

maxsaf:

Он просто так это понял, насколько мозг позволяет до него не доходит, что между родами бывает и больше девяти месяцев

Цитата:----Кстати , полный текст статьи ---***Если удвоить материнский капитал, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, можно простимулировать улучшение рождаемости в России. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. «Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — сказал собеседник агентства. Рыбальченко добавил, что в настоящее время большая часть материнского капитала платится уже при рождении первого ребенка. В результате у молодой семьи уменьшается мотивация для рождения следующих детей. Также собеседник агентства отметил, что чем больше детей в семье, тем сложнее, ведь первый ребенок — долгожданный, семья справляется с обязанностями, тогда как со вторым уже становится сложнее, и с третьим необходимо очень серьезно помогать. В настоящее время в России размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей. За второго полагается выплата в размере 221 895 рублей. В случае, если семья не получала выплату на первенца, за второго семье положено 912 162 рубля. До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что материнский капитал стимулирует рождение второго, но не первого ребенка. Идея увеличить выплату на первого ребенка еще на 1 млн рублей вряд ли получит поддержку у молодежи и не замотивирует отказаться от карьеры в пользу рождения ребенка. ***