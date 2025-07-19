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Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о поддержке для казахстанцев
Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о поддержке для казахстанцев
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