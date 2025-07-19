Re: “Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом...

Отправлено: - 21:30

Контроля со стороны гос-ва не было вообще, о чем предприниматели говорили в кулуарах: служащим некогда контролировать налоги, им воровать надо! Поэтому если будут реально будут бороться с коррупцией, применяя высшую меру, налоги сами потекут рекой! Однако, вице-премьер разве не может это сказать?