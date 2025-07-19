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“Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом кодексе
“Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом кодексе
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