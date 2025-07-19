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≡ “Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом кодексе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52183
“Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом кодексе
Отправлено: 19.07.25 - 21:26
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- Заплати налоги и спи спокойно. Это не каждому в голову изначально приходит. Я же неслучайно называю процент теневой экономики. 16,5 - многие говорят. И там во многом это связано с тем, что не платят налоги, - сказал Cерик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7647
Re: “Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом...
Отправлено: 19.07.25 - 21:26
#1
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сегодняшнего дня не стимулировала рост бизнеса.
Даже наоборот,угнетала и придумывала всякие стометровки и новые правила ведение бизнеса. Вместо того чтобы упростить и облегчить,они ещё подключили участковых,эти взяли под козырек и пошли ещё дальше,переплюнув в своей исполнительности всех контролёров.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
980
Re: “Заплати налоги и спи спокойно“ - вице-премьер РК о новом...
Отправлено: 19.07.25 - 21:30
#2
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Контроля со стороны гос-ва не было вообще, о чем предприниматели говорили в кулуарах: служащим некогда контролировать налоги, им воровать надо! Поэтому если будут реально будут бороться с коррупцией, применяя высшую меру, налоги сами потекут рекой! Однако, вице-премьер разве не может это сказать?
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