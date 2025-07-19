НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52183
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7647
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб тебе руки сломали и надолго упекли куда подальше
Профайл Посетить вебсайт
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1744
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 23:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потерянный для социума человек. Такого в клетку и на балаган.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS