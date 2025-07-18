Отправлено: - 16:00

Что и требовалось от вас: - иное я и не предполагал. Однажды- ПРЕДАВШИ- будет ПРЕДАВАТЬ всю жизнь. Ханжа она и в Африке- ХАНЖА. Вы же там не были : СВЕЧКУ не держали- как можете судить? Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ никого - Я за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. Отличайте: мух от котлет. P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.

Цитата:Круто сказано!