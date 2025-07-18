Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения». Читать новость
Эл-починно: А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?
Согласен, врач после операции наверняка был уставшим и уязвим, он выполнял свою повседневную работу и оказался жертвой, не просто нападения, а агрессии и насилия со стороны пациента. Никто не должен врываться в кабинет или помещения врача без разрешения, ни один врач, не должен жить в страхе за свою безопасность.
Эл-починно: Дай бог ему скорейшего выздоровления и семье сил, всё это пережить. И сил свалить в Россию. От таких комментаторов. Потому что это не кончится.
Врачу выздоровления и чтобы вернулся на работу!
На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.
Россия конечно хочет улучшить демографическую ситуацию, они говорят якобы желательно, чтобы миллионы граждан переехали туда из Казахстана. На мой взгляд никакой движухи в сторону РФ не будет, пока не закончится война, санкции при любом раскладе снимать не будут, в глубинках нищета, на СВО идут от отчаяния. Скорее всего будет как в Северной Корее и Иране, ну ещё возвеличивают Сталина, а это репрессии, даже на днях заговорили об отключении вражеского Ватсапа, то ли ещё будет
Kairat stayer: На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.
Чтобы не быть голословным, ниже по ссылке отмечают: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) прекратила публикацию демографических данных по России. В Обзоре социально-экономического положения РФ за май, вышедшем несколькими днями ранее, отсутствует раздел "Демография", обратило внимание "Радио Свобода" в субботу, 5 июля.
Данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения нет и на сайте Росстата. Последнее обновление в соответствующем разделе было сделано в марте, пишет далее медиакомпания.
Российский демограф Алексей Ракша в мае сообщил, что засекреченные данные статистики эксперты могут получить только для служебного пользования под личную роспись. После этого он был зачислен в реестр "иностранных агентов".
На суде он извенится, был не прав, больше не повторится. Дадут ему условный срок. Задницу ему конечно же бесплатно отремонтируют. В своём кругу друзей будет хвастаться как он вырубил врача с одного удара и как нагнул весь минздрав и мвд(по факту удар подлинький) и будет чувствовать себя авторитетом Костанайским. Походка станет ещё более косой. Носки внутрь, пятки наружу)
Что и требовалось от вас: - иное я и не предполагал. Однажды- ПРЕДАВШИ- будет ПРЕДАВАТЬ всю жизнь. Ханжа она и в Африке- ХАНЖА.
Вы же там не были : СВЕЧКУ не держали- как можете судить? Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ никого - Я за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. Отличайте: мух от котлет.
P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.
Цитата:
Эл-починно: вы не оправдывали Украинскую 2014-го?
НИКОГО - не ОПРАВДЫВАЛ, если читали- ни русских, ни украинцев- пусть хоть поубивают до последнего человека. Ещё раз для СЛЕПО-ГЛУХО-НЕМЫХ- в любом конфликте ВИНОВАТЫ обе стороны- разница в степени вины- с этого ВСЕГДА надо исходить.
Цитата:
Эл-починно: точно не тот и не мой Казахстан
Вас НИКТО отюда не выгонял, но и НИКТО сюда НЕ ЗОВЁТ.
Сладкие коврижки кушайте там- вы за ними и погнались.
Масштабное генетическое исследование, проведенное американскими и отечественными учеными, показало, что около миллиона наших соотечественников происходят от одного предка, жившего 600 лет назад.На днях в западном журнале Plos one вышла статья о происхождении казахского рода аргын. Ее авторами выступили основатели проекта Shejire DNA, историки ЕНУ им. Гумилева, а также генетики "Назарбаев Университета", пишет "Экспресс К".Оказывается, около 80% представителей казахского рода аргын, коих сейчас насчитывается более миллиона человек, являются прямыми потомками эмира Кара-ходжи, который был правой рукой Токтамыш хана – правителя Золотой Орды. – Мы пришли к таким выводам, проанализировав ДНК у тысячи аргынов со всего Казахстана, – говорит научный руководитель проекта Shejire DNA доктор PhD Жаксылык Сабитов. – В частности, мы взяли анализы у такого известного аргына, как Талгат Бегельдинов. Кстати, Кара-ходжа не был основателем рода аргын. Эта честь принадлежит человеку, который жил гораздо раньше, и звали его Аргын. Тем не менее плодовитость эмира Кара-ходжи – а у него было большое количество сыновей, внуков и правнуков – привела к тому, что именно его потомки стали доминировать в этом племени. В целом же предками всех казахов являются около десяти великих мужей, имена которых сохранились в легендах.– У казахов, как и у всех восточных народов, очень выражен эффект отцов-основателей, – говорит Жаксылык Сабитов. – При многоженстве можно было обзавестись любым количеством детей. И если численность ваших потомков по мужской линии будет увеличиваться вдвое в каждом колене, то мы получаем миллион человек уже через двадцать поколений. Мы можем провести исследование ДНК любого детдомовца и точно сказать, из какого он рода и какие батыры были его предками или родственниками.Науке известны и другие подобные примеры. Так, генетики насчитали в мире около 20 миллионов потомков Чингисхана. А у Гиочанга, который является дедом основателя китайской династии Цин Айсиньгиоро Нурхаци, также насчитывается несколько десятков миллионов прямых потомков. Также кровь шотландского короля Уи Нейлы течет в жилах миллионов людей в Старом и Новом Свете.
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