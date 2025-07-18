Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент

Отправлено: - 20:43

Масштабное генетическое исследование, проведенное американскими и отечественными учеными, показало, что около миллиона наших соотечественников происходят от одного предка, жившего 600 лет назад.На днях в западном журнале Plos one вышла статья о происхождении казахского рода аргын. Ее авторами выступили основатели проекта Shejire DNA, историки ЕНУ им. Гумилева, а также генетики "Назарбаев Университета", пишет "Экспресс К".Оказывается, около 80% представителей казахского рода аргын, коих сейчас насчитывается более миллиона человек, являются прямыми потомками эмира Кара-ходжи, который был правой рукой Токтамыш хана – правителя Золотой Орды. – Мы пришли к таким выводам, проанализировав ДНК у тысячи аргынов со всего Казахстана, – говорит научный руководитель проекта Shejire DNA доктор PhD Жаксылык Сабитов. – В частности, мы взяли анализы у такого известного аргына, как Талгат Бегельдинов. Кстати, Кара-ходжа не был основателем рода аргын. Эта честь принадлежит человеку, который жил гораздо раньше, и звали его Аргын. Тем не менее плодовитость эмира Кара-ходжи – а у него было большое количество сыновей, внуков и правнуков – привела к тому, что именно его потомки стали доминировать в этом племени. В целом же предками всех казахов являются около десяти великих мужей, имена которых сохранились в легендах.– У казахов, как и у всех восточных народов, очень выражен эффект отцов-основателей, – говорит Жаксылык Сабитов. – При многоженстве можно было обзавестись любым количеством детей. И если численность ваших потомков по мужской линии будет увеличиваться вдвое в каждом колене, то мы получаем миллион человек уже через двадцать поколений. Мы можем провести исследование ДНК любого детдомовца и точно сказать, из какого он рода и какие батыры были его предками или родственниками.Науке известны и другие подобные примеры. Так, генетики насчитали в мире около 20 миллионов потомков Чингисхана. А у Гиочанга, который является дедом основателя китайской династии Цин Айсиньгиоро Нурхаци, также насчитывается несколько десятков миллионов прямых потомков. Также кровь шотландского короля Уи Нейлы течет в жилах миллионов людей в Старом и Новом Свете.