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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:24
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:29
Цитата:
Цитата:
Я не хотел этой бойни с твоим народом, но вот у тебя какая то обида на своих что ли, ты даже пару месяцев кричал где я был эти 8 лет, когда твой народ убивал русских на Донбассе..
Вот так брат выходит
maxsaf:
Цитата:
Ты развязал, ты же русский))
Я не хотел этой бойни с твоим народом, но вот у тебя какая то обида на своих что ли, ты даже пару месяцев кричал где я был эти 8 лет, когда твой народ убивал русских на Донбассе..
Вот так брат выходит
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:36
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 21:33
Цитата:
А тебя никто не послушал? Может не узнали просто. Сказал бы что бы Марик с Кустаная, двор держишь
111:
Я не хотел этой бойни
Я не хотел этой бойни
А тебя никто не послушал? Может не узнали просто. Сказал бы что бы Марик с Кустаная, двор держишь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 23:20
Иной раз создаётся впечатление, Что люди просто не помнят, что было всего несколько лет назад. О чём тогда вообще можно с подобными общаться? О какой истории может вообще идти речь? Курам на смех! Не говоря про Украину, в 2017 гранитный бордюр проходили же уже. Ан нет ничему не научились.
[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 00:21]
[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 00:21]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 16:00
Цитата:
Круто сказано!
Что и требовалось от вас: - иное я и не предполагал. Однажды- ПРЕДАВШИ- будет ПРЕДАВАТЬ всю жизнь. Ханжа она и в Африке- ХАНЖА. Вы же там не были : СВЕЧКУ не держали- как можете судить? Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ никого - Я за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. Отличайте: мух от котлет. P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.
Круто сказано!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 17:01
Ошарашенная какая то новость, в России за поисковую строку и какой поиск из Гугола будут теперь штрафовать
Особенно если вобьешь в поиск о террористе писателе Акунине, тебя робот сразу вычисляет и твою семью арестовывают..
Вот это пипец!
Особенно если вобьешь в поиск о террористе писателе Акунине, тебя робот сразу вычисляет и твою семью арестовывают..
Вот это пипец!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 17:19
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно
Во наука что творит
Во наука что творит
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:08
Цитата:
Главное что бы вас совесть за измены своей жене не мучала. Правильный вы наш! (с)
У Доктора семья и дочь, которым он верен. А вы ....
ПС - и такие люди, мне тут что то ,за мораль ещё чешут.
[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 21:14]
ACROS: P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.
Главное что бы вас совесть за измены своей жене не мучала. Правильный вы наш! (с)
У Доктора семья и дочь, которым он верен. А вы ....
ПС - и такие люди, мне тут что то ,за мораль ещё чешут.
[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 21:14]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:17
Цитата:
---***Записки из сумасшедшего дома *** ---часть вторая
111:
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит
---***Записки из сумасшедшего дома *** ---часть вторая
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:25
Все проблемы, на мой взгляд, (не презентую на верность, точность и уникальность) происходят из за того, что как только человек получая власть, хоть даже маленькую. У него уже не чуство ответственности, а чувство вседозволенности - пропорционально достигнутой власти. - Возникает.
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть.
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:38
Цитата:
И скорость превышать, за взяточку - тоже нормально.
Эл-починно:
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть.
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть.
И скорость превышать, за взяточку - тоже нормально.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:38
Цитата:
---Врать когда перестанешь тут ??
111:
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит
---Врать когда перестанешь тут ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:40
Цитата:
Он не врёт. Он просто так это понял, насколько мозг позволяет до него не доходит, что между родами бывает и больше девяти месяцев
Гога:
Врать когда перестанешь тут ??
Врать когда перестанешь тут ??
Он не врёт. Он просто так это понял, насколько мозг позволяет до него не доходит, что между родами бывает и больше девяти месяцев
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:47
Цитата:
Марик все время говорил, что он кыпчак, пару раз сковородкой по голове получил от Наташи, и стал Мишей
Гога: статья о происхождении казахского рода аргын.
Марик все время говорил, что он кыпчак, пару раз сковородкой по голове получил от Наташи, и стал Мишей
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