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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:24
#7801
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Что то из прошлого

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:29
#7802
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты развязал, ты же русский))

Я не хотел этой бойни с твоим народом, но вот у тебя какая то обида на своих что ли, ты даже пару месяцев кричал где я был эти 8 лет, когда твой народ убивал русских на Донбассе..
Вот так брат выходит
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 20:36
#7803
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Прикол

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 21:33
#7804
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Цитата:
111:
Я не хотел этой бойни

А тебя никто не послушал? Может не узнали просто. Сказал бы что бы Марик с Кустаная, двор держишь :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 23:20
#7805
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Иной раз создаётся впечатление, Что люди просто не помнят, что было всего несколько лет назад. О чём тогда вообще можно с подобными общаться? О какой истории может вообще идти речь? Курам на смех! Не говоря про Украину, в 2017 гранитный бордюр проходили же уже. Ан нет ничему не научились. 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 00:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 16:00
#7806
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Цитата:
Что и требовалось от вас: - иное я и не предполагал. Однажды- ПРЕДАВШИ- будет ПРЕДАВАТЬ всю жизнь. Ханжа она и в Африке- ХАНЖА. Вы же там не были : СВЕЧКУ не держали- как можете судить? Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ никого - Я за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. Отличайте: мух от котлет. P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.


Круто сказано!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 17:01
#7807
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Ошарашенная какая то новость, в России за поисковую строку и какой поиск из Гугола будут теперь штрафовать
Особенно если вобьешь в поиск о террористе писателе Акунине, тебя робот сразу вычисляет и твою семью арестовывают..
Вот это пипец!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 17:19
#7808
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Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно
Во наука что творит

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:08
#7809
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Цитата:
ACROS: P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.


Главное что бы вас совесть за измены своей жене не мучала. Правильный вы наш! (с)
У Доктора семья и дочь, которым он верен. А вы ....

ПС - и такие люди, мне тут что то ,за мораль ещё чешут. :-(

[Исправлено: Эл-починно, 19.07.2025 - 21:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:17
#7810
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Цитата:
111:
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит

---***Записки из сумасшедшего дома *** ---часть вторая :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:25
#7811
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Все проблемы, на мой взгляд, (не презентую на верность, точность и уникальность) происходят из за того, что как только человек получая власть, хоть даже маленькую. У него уже не чуство ответственности, а чувство вседозволенности - пропорционально достигнутой власти. - Возникает.
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:38
#7812
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Цитата:
Эл-починно:
Тогда и механизаторов бить можно, да и ещё много чего. Главное под статью не попасть.

И скорость превышать, за взяточку - тоже нормально. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:38
#7813
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Цитата:
111:
Блин, в России будут скоростные рождения детей, теперь не 9 месяцев, теперь 5-6 наверно Во наука что творит

---Врать когда перестанешь тут ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:40
#7814
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Цитата:
Гога:
Врать когда перестанешь тут ??

Он не врёт. Он просто так это понял, насколько мозг позволяет :lol: до него не доходит, что между родами бывает и больше девяти месяцев :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:47
#7815
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Цитата:
Гога: статья о происхождении казахского рода аргын.

Марик все время говорил, что он кыпчак, пару раз сковородкой по голове получил от Наташи, и стал Мишей :lol:
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