Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения». Читать новость
Эл-починно: А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?
Согласен, врач после операции наверняка был уставшим и уязвим, он выполнял свою повседневную работу и оказался жертвой, не просто нападения, а агрессии и насилия со стороны пациента. Никто не должен врываться в кабинет или помещения врача без разрешения, ни один врач, не должен жить в страхе за свою безопасность.
Эл-починно: Дай бог ему скорейшего выздоровления и семье сил, всё это пережить. И сил свалить в Россию. От таких комментаторов. Потому что это не кончится.
Врачу выздоровления и чтобы вернулся на работу!
На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.
Россия конечно хочет улучшить демографическую ситуацию, они говорят якобы желательно, чтобы миллионы граждан переехали туда из Казахстана. На мой взгляд никакой движухи в сторону РФ не будет, пока не закончится война, санкции при любом раскладе снимать не будут, в глубинках нищета, на СВО идут от отчаяния. Скорее всего будет как в Северной Корее и Иране, ну ещё возвеличивают Сталина, а это репрессии, даже на днях заговорили об отключении вражеского Ватсапа, то ли ещё будет
Kairat stayer: На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.
Чтобы не быть голословным, ниже по ссылке отмечают: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) прекратила публикацию демографических данных по России. В Обзоре социально-экономического положения РФ за май, вышедшем несколькими днями ранее, отсутствует раздел "Демография", обратило внимание "Радио Свобода" в субботу, 5 июля.
Данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения нет и на сайте Росстата. Последнее обновление в соответствующем разделе было сделано в марте, пишет далее медиакомпания.
Российский демограф Алексей Ракша в мае сообщил, что засекреченные данные статистики эксперты могут получить только для служебного пользования под личную роспись. После этого он был зачислен в реестр "иностранных агентов".
На суде он извенится, был не прав, больше не повторится. Дадут ему условный срок. Задницу ему конечно же бесплатно отремонтируют. В своём кругу друзей будет хвастаться как он вырубил врача с одного удара и как нагнул весь минздрав и мвд(по факту удар подлинький) и будет чувствовать себя авторитетом Костанайским. Походка станет ещё более косой. Носки внутрь, пятки наружу)
Что и требовалось от вас: - иное я и не предполагал. Однажды- ПРЕДАВШИ- будет ПРЕДАВАТЬ всю жизнь. Ханжа она и в Африке- ХАНЖА.
Вы же там не были : СВЕЧКУ не держали- как можете судить? Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ никого - Я за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. Отличайте: мух от котлет.
P.S.- а, душонка у вас всё таки - НИЗКАЯ.
Цитата:
Эл-починно: вы не оправдывали Украинскую 2014-го?
НИКОГО - не ОПРАВДЫВАЛ, если читали- ни русских, ни украинцев- пусть хоть поубивают до последнего человека. Ещё раз для СЛЕПО-ГЛУХО-НЕМЫХ- в любом конфликте ВИНОВАТЫ обе стороны- разница в степени вины- с этого ВСЕГДА надо исходить.
Цитата:
Эл-починно: точно не тот и не мой Казахстан
Вас НИКТО отюда не выгонял, но и НИКТО сюда НЕ ЗОВЁТ.
Сладкие коврижки кушайте там- вы за ними и погнались.
Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать