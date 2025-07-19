НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депрессия или грусть: как понять разницу и когда обращаться к психологу?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52179
Депрессия или грусть: как понять разницу и когда обращаться к психологу?
Отправлено: 19.07.25 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый человек периодически испытывает грусть и подавленное настроение, особенно в ответ на жизненные трудности или разочарования. Но как понять, когда обычная грусть переходит в депрессию? И в каких случаях важно незамедлительно обратиться к психологу?
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16744
Депрессия или грусть: как понять разницу и когда обращаться к психологу?
Отправлено: 19.07.25 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет от психолога дяди Витали)от грусти и депрессии.
Прогулка в одиночестве по парку, городу.
Поход в тц, выбрать новую красивую, удобную вёщ Или вкусную)

Ну если не че не помогло. Тогда в запой на три дня. Выйдешь как новый человек.
:lol:

[Исправлено: Vit, 19.07.2025 - 13:47]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS