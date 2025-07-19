Отправлено: - 13:46

[Исправлено: Vit, 19.07.2025 - 13:47]

Совет от психолога дяди Витали)от грусти и депрессии.Прогулка в одиночестве по парку, городу.Поход в тц, выбрать новую красивую, удобную вёщ Или вкусную)Ну если не че не помогло. Тогда в запой на три дня. Выйдешь как новый человек.