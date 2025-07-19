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≡ iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в ситуационный центр акимата не дают должного результата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52179
iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в ситуационный центр акимата не дают должного результата
Отправлено: 19.07.25 - 12:11
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Отсутствуют люки, не работают светофоры, мусор заполонил двор - все это в обобщенном виде стекается в iKomek и ложится на стол акима. Марат Жундубаев смотрит и периодически устраивает взбучку подрядчикам и подчиненным, которые делают виноватый вид и обещают все исправить. Можно ли считать этот механизм эффективным? Как показывает опыт корреспондента «НГ», проблемы возникают еще на этапе обращений.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
978
Re: iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в...
Отправлено: 19.07.25 - 12:11
#1
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Это результат безответственности, которая плавно пришла из социализма! И пока не будут применяться радикальные меры не только к подрядчикам, но и к исполнительной власти, этот бардак будет продолжаться вечно! Плохим танцорам всегда, что-то мешает исполнять свои обязанности, поэтому всегда ссылаются на население, то есть оно только виновато!
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