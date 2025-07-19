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iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в ситуационный центр акимата не дают должного результата
iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в ситуационный центр акимата не дают должного результата
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