Re: iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в...

Отправлено: - 12:11

Это результат безответственности, которая плавно пришла из социализма! И пока не будут применяться радикальные меры не только к подрядчикам, но и к исполнительной власти, этот бардак будет продолжаться вечно! Плохим танцорам всегда, что-то мешает исполнять свои обязанности, поэтому всегда ссылаются на население, то есть оно только виновато!