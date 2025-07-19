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≡ Кому травить крыс в Костанае? - Почему дератизация стала проблемой без хозяина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52178
Кому травить крыс в Костанае? - Почему дератизация стала проблемой без хозяина
Отправлено: 19.07.25 - 10:57
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Проблема крыс в Костанае приобретает системный характер, поскольку обращения жителей повторяются с одних и тех же адресов, охватывают все больше районов города и сохраняются из года в год, несмотря на точечные меры. Акимат Костаная переложил возложить ответственность за уничтожение грызунов на мусоровывозящую компанию. Получится ли?
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Я
§ Ячс811
(Пользователи)
Регистрация:
17.07.25
Сообщений:
1
Re: Кому травить крыс в Костанае? - Почему дератизация стала...
Отправлено: 19.07.25 - 10:57
#1
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Все как всегда :-) :-)
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