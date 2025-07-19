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Проблема крыс в Костанае приобретает системный характер, поскольку обращения жителей повторяются с одних и тех же адресов, охватывают все больше районов города и сохраняются из года в год, несмотря на точечные меры. Акимат Костаная переложил возложить ответственность за уничтожение грызунов на мусоровывозящую компанию. Получится ли?