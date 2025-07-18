Отправлено: - 09:34

Эл-починно:

А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?

[Исправлено: Kairat stayer, 19.07.2025 - 11:05]

Цитата:Согласен, врач после операции наверняка был уставшим и уязвим, он выполнял свою повседневную работу и оказался жертвой, не просто нападения, а агрессии и насилия со стороны пациента. Никто не должен врываться в кабинет или помещения врача без разрешения, ни один врач, не должен жить в страхе за свою безопасность.