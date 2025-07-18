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≡ Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52178
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
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У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 19.07.25 - 09:34
#15
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Цитата:
Эл-починно:
А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?


Согласен, врач после операции наверняка был уставшим и уязвим, он выполнял свою повседневную работу и оказался жертвой, не просто нападения, а агрессии и насилия со стороны пациента. Никто не должен врываться в кабинет или помещения врача без разрешения, ни один врач, не должен жить в страхе за свою безопасность.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.07.2025 - 11:05]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 19.07.25 - 09:54
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Дай бог ему скорейшего выздоровления и семье сил, всё это пережить. И сил свалить в Россию. От таких комментаторов. Потому что это не кончится.


Врачу выздоровления и чтобы вернулся на работу!

На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.

Россия конечно хочет улучшить демографическую ситуацию, они говорят якобы желательно, чтобы миллионы граждан переехали туда из Казахстана. На мой взгляд никакой движухи в сторону РФ не будет, пока не закончится война, санкции при любом раскладе снимать не будут, в глубинках нищета, на СВО идут от отчаяния. Скорее всего будет как в Северной Корее и Иране, ну ещё возвеличивают Сталина, а это репрессии, даже на днях заговорили об отключении вражеского Ватсапа, то ли ещё будет :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 19.07.2025 - 10:57]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 19.07.25 - 10:15
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт переезда в РФ, вопрос спорный. Отмечают, что после начала войны в Украине в 2022 году миграционные потоки пошли в обратную сторону: из России в Казахстан. Кстати, данные по миграции россияне засекретили. значит неутешительные.


Чтобы не быть голословным, ниже по ссылке отмечают: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) прекратила публикацию демографических данных по России. В Обзоре социально-экономического положения РФ за май, вышедшем несколькими днями ранее, отсутствует раздел "Демография", обратило внимание "Радио Свобода" в субботу, 5 июля.

Данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения нет и на сайте Росстата. Последнее обновление в соответствующем разделе было сделано в марте, пишет далее медиакомпания.

Российский демограф Алексей Ракша в мае сообщил, что засекреченные данные статистики эксперты могут получить только для служебного пользования под личную роспись. После этого он был зачислен в реестр "иностранных агентов".

Подробнее здесь:
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