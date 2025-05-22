Отправлено: - 09:19

saba:

Он уже сказал, дал Путину ещё 50 дней, чтобы закончить войну! Потом будет 100, а там и срок правления закончится и не надо будет,что то выдумывать!

Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, хорошего дня и отличного настроения!Цитата:Миротворцу Д.Трампу незачем крутую движуху устраивать, созревает потихоньку, говорит зол и разочарован действиями россиян.На днях Киев посетил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, цель визита получить информацию от украинской стороны, а затем донести аргументы до администрации Д.Трампа.ЕС и Великобритания приняли новые санкции, это снижение ценового потолка на нефтяные эмбарго, запрет на перевалку сжиженного газа, ограничения на работу теневого флота, также банки и энергетические компании под санкциями. В свою очередь, НАТО и США обсуждают поставки ПВО (включая Патриот) через финансовые механизмы союзников. Коалиция состоящая из 31 страны планирует возможную миротворческую миссию, только при достижении всёобъемлющего мира.Если по федеральным каналам смотреть на риторику пропаганды, говорят не прогнёмся перед США и Западом, будем стоят на своих требованиях и.т.д. Значит скорее всего конфликт продолжится по истечению 50 дней, с постепенным ухудшением ситуации в России, соответственно без быстрого мирного решения.