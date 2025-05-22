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Страница 107 из 107«1...105106107
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 22.05.25 - 11:23
#1591
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Хорошая новость: В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 24.05.25 - 10:23
#1592
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 01.06.25 - 07:58
#1593
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 12.06.25 - 14:49
#1594
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Недавно отмечал, процитирую отрывок: 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.

Ниже в видео интересная информация, в виде ликбеза, а не для практического применения от Брюса Холлиса - академического исследователя из Медицинского университета Южной Каролины США, который внес огромный вклад в исследования по темам: Витамин D, неврология и медицина. Автор имеет хиндекс 104, соавтор 333 публикаций. Обычно такой h-индекс характерен для ведущих мировых исследователей, особенно если речь идёт о клинической медицине, онкологии, кардиологии и других активно развивающихся медицинских дисциплинах.

Для сравнения: h-индекс 20–40 считается высоким для успешного профессора. h-индекс 50–70 — это уровень ведущих учёных в своей области. h-индекс 100+ — исключительный уровень, встречается редко.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 17.06.25 - 09:42
#1595
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями и информациями!

С 16 по 18 июня в Астане с официальным визитом находиться китайский лидер Си Цзиньпин. Он примет участие во втором заседании делового совета «Китай - Центральная Азия».


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 24.06.25 - 09:31
#1596
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Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!

maxsaf: Опять грушевого напился? )

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Визуализация капилота:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 26.06.25 - 17:20
#1597
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111: Да я и сам вдруг понял, ну нет у меня ни одного украинца , с кем бы мы дружили. От слова вообще...

родом из Шанхая2022: ....ты про менэ забув совсем старый стал,мои родители украинцы с ровенщены если помнишь...мий тато горилку робил а мати голушки с салом варити да варэники с борщём....забув Марик...

Подробнее здесь:

Визуализация капилота :lol: :lol: :lol: :

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 02.07.25 - 12:58
#1598
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Сабыр: Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было. Пол Маккартни пел на Красной площади... Ужас во что превратили страну.

Мишаня: А теперь поет шаман и рулит мизулина. И что, кто от этого страдает? Я - нет. Однако, я оформлял симку в Казахстане. Что, у вас проще? ИИН не мог оформить. То база висит, то кривые руки. Пришлось в Кустанай гнать. Там руки прямые оказались.
Но не суть. Суть - контроль, чтобы Крокус повторялся реже. Гражданам тоже ограничили количество сим - карт. Добро пожаловать в Россию! Всем добра!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 10.07.25 - 13:52
#1599
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Kairat stayer: Это уже не первая номинация на Нобелевскую премию, в июне Д.Трампа выдвинула Пакистан за посредничество между Индией и Пакистаном. Д.Трамп молодец, пацифист! (Пацифист - человек который против войны и насилия, верит, что все проблемы можно и нужно решать мирным путем, методами дипломатии и ненасильственных методов).

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 14.07.25 - 18:03
#1600
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, позитива, везения, удачи и прекрасного настроения!

Друзья, безусловно многие граждане планеты Земля - ждут анонсированное заявление Дональда Трампа :lol: :lol: :lol:

зшс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8212
Форумная эклектика
Отправлено: 15.07.25 - 09:56
#1601
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Он уже сказал, дал Путину ещё 50 дней, чтобы закончить войну! Потом будет 100, а там и срок правления закончится и не надо будет,что то выдумывать!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 16.07.25 - 21:43
#1602
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Kairat stayer: "Dura lex, sed lex" - латинская фраза, выражающая смысл "Закон есть закон".

"Закон суров, но это закон" - фраза подчеркивает обязательность соблюдения законов, даже если они кажутся строгими или несправедливыми.

Прежде чем своё мнение высказывать, чтобы не попасть просак, следует знать Законы, нормативные документы и.т.д страны проживания. Это как раз тот случай, когда комментаторы выше начали рассуждать, с видом уверенного эксперта, а получилось, что вообще не соображают, как я говорю порожняк гонят :lol: :lol: :lol:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7218
Форумная эклектика
Отправлено: 19.07.25 - 09:19
#1603
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, хорошего дня и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Он уже сказал, дал Путину ещё 50 дней, чтобы закончить войну! Потом будет 100, а там и срок правления закончится и не надо будет,что то выдумывать!



Миротворцу Д.Трампу незачем крутую движуху устраивать, созревает потихоньку, говорит зол и разочарован действиями россиян.

На днях Киев посетил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, цель визита получить информацию от украинской стороны, а затем донести аргументы до администрации Д.Трампа.

ЕС и Великобритания приняли новые санкции, это снижение ценового потолка на нефтяные эмбарго, запрет на перевалку сжиженного газа, ограничения на работу теневого флота, также банки и энергетические компании под санкциями. В свою очередь, НАТО и США обсуждают поставки ПВО (включая Патриот) через финансовые механизмы союзников. Коалиция состоящая из 31 страны планирует возможную миротворческую миссию, только при достижении всёобъемлющего мира.

Если по федеральным каналам смотреть на риторику пропаганды, говорят не прогнёмся перед США и Западом, будем стоят на своих требованиях и.т.д. Значит скорее всего конфликт продолжится по истечению 50 дней, с постепенным ухудшением ситуации в России, соответственно без быстрого мирного решения.

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