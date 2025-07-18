Отправлено: - 22:48

ACROS:

Просто так он наверное не ударил: - что то или КТО то его справоцировал.

Цитата:Вы вообще в своём уме, оправдывать насилие?Какие бы причины не были, это приёмный покой, а не забегаловка. Всегда нужно вести себя человеком.Даже если и не являешься им.