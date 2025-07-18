Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52176
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1562
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
Буду держать кулаки. Все обойдётся
Ну а награда должна найти своего героя. Карма и закон бумеранга должны сработать.
Ну а награда должна найти своего героя. Карма и закон бумеранга должны сработать.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 485
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 12:16
Главное чтобы "аргументы" типа "он сам первый начал, я долго ждал, у меня болела задница, а этот врач не принял меня" и прочие аргументы недоразвитых не принимались в расчёт, а то "правоохранители" любят вставать на сторону преступника, мол украли корову вы сами виноваты, дали в нос ребёнку он сам виноват и так далее, набрали быдла кругом, которое воспитанно "по понятиям"
[Исправлено: ОГПУ, 18.07.2025 - 14:55]
[Исправлено: ОГПУ, 18.07.2025 - 14:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3790
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 12:46
Цитата:
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости
Вот как ИИ расшифровал тяжесть диагноза.
Данное медицинское заключение описывает тяжелую закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), которая включает в себя: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба в лобных долях и перелом затылочной кости. Расшифровка:Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ):Повреждение головного мозга и черепа без видимого повреждения мягких тканей головы. Ушиб головного мозга тяжелой степени:Значительное повреждение вещества головного мозга, которое может приводить к нарушению его функций. Острое субдуральное кровоизлияние справа:Кровотечение между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой головного мозга, возникшее внезапно и справа. Очаги ушиба полюса лобных долей:Повреждения вещества головного мозга в области лобных долей, которые часто связаны с нарушением когнитивных функций, поведения и эмоций. Протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости:Перелом затылочной кости, который не сопровождается выходом костных отломков за пределы черепа. Общее состояние: Данное заключение свидетельствует о серьезном повреждении головного мозга, требующем немедленного медицинского вмешательства и интенсивной терапии. Возможные осложнения включают отек мозга, нарушение сознания, неврологические дефициты и длительный период реабилитации. Важно: Пациенту необходимо как можно скорее обратиться к нейрохирургу и пройти обследование для определения степени тяжести травмы и назначения соответствующего лечения.
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости
Вот как ИИ расшифровал тяжесть диагноза.
Данное медицинское заключение описывает тяжелую закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), которая включает в себя: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба в лобных долях и перелом затылочной кости. Расшифровка:Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ):Повреждение головного мозга и черепа без видимого повреждения мягких тканей головы. Ушиб головного мозга тяжелой степени:Значительное повреждение вещества головного мозга, которое может приводить к нарушению его функций. Острое субдуральное кровоизлияние справа:Кровотечение между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой головного мозга, возникшее внезапно и справа. Очаги ушиба полюса лобных долей:Повреждения вещества головного мозга в области лобных долей, которые часто связаны с нарушением когнитивных функций, поведения и эмоций. Протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости:Перелом затылочной кости, который не сопровождается выходом костных отломков за пределы черепа. Общее состояние: Данное заключение свидетельствует о серьезном повреждении головного мозга, требующем немедленного медицинского вмешательства и интенсивной терапии. Возможные осложнения включают отек мозга, нарушение сознания, неврологические дефициты и длительный период реабилитации. Важно: Пациенту необходимо как можно скорее обратиться к нейрохирургу и пройти обследование для определения степени тяжести травмы и назначения соответствующего лечения.
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 21:59
Цитата:
Преступник, а он однозначно:- ПРЕСТУПНИК- раз нанёс человеку трамву и покусился на его здоровье и он должен понести наказание, но только после тщательного следствия: - ибо нет ДЫМА без ОГНЯ.
Вас, меня, никого ТАМ не было, и свечку ТАМ никто не держал- в любом конфликте всегда виноваты ОБЕ стороны, просто кто то - МЕНЬШЕ, а кто то - БОЛЬШЕ.
Просто так он наверное не ударил: - что то или КТО то его справоцировал.
vofkakst:
Карма и закон бумеранга должны сработать.
Карма и закон бумеранга должны сработать.
Преступник, а он однозначно:- ПРЕСТУПНИК- раз нанёс человеку трамву и покусился на его здоровье и он должен понести наказание, но только после тщательного следствия: - ибо нет ДЫМА без ОГНЯ.
Вас, меня, никого ТАМ не было, и свечку ТАМ никто не держал- в любом конфликте всегда виноваты ОБЕ стороны, просто кто то - МЕНЬШЕ, а кто то - БОЛЬШЕ.
Просто так он наверное не ударил: - что то или КТО то его справоцировал.
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 22:15
Цитата:
Есть такое: - надо ВЫГОНЯТЬ её в стадо; ВСТРЕЧАТЬ вечером со стада; ЗАВОДИТЬ её в сарай или карду; ЗАКРЫВАТЬ ворота на засов; ночью при лае собак выйти и посмотреть- на месте ли корова; утром всё по новой- и в этом КРГУГОВОРОТЕ - нету места вору, корова всегда ПРИСМОТРЕНА и при ДЕЛЕ.
Так что менты, где то и правы- это ваше имущество и вы сами за неё в ответе.
ОГПУ:
мол украли корову вы сами виноваты,
мол украли корову вы сами виноваты,
Есть такое: - надо ВЫГОНЯТЬ её в стадо; ВСТРЕЧАТЬ вечером со стада; ЗАВОДИТЬ её в сарай или карду; ЗАКРЫВАТЬ ворота на засов; ночью при лае собак выйти и посмотреть- на месте ли корова; утром всё по новой- и в этом КРГУГОВОРОТЕ - нету места вору, корова всегда ПРИСМОТРЕНА и при ДЕЛЕ.
Так что менты, где то и правы- это ваше имущество и вы сами за неё в ответе.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1562
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 22:36
Цитата:
Это ж как врач после операции мог спровоцировать такого легковоспламеняющегося джигита, что он врача на тот свет чуть не отправил?
Никто, НИ-КТО не даёт права бить морду, ни врачу, ни электрику, ни министру. Ничего, думаю пыл ему охладят. И самосуд не повредил бы.
ACROS:
справоцировал
справоцировал
Это ж как врач после операции мог спровоцировать такого легковоспламеняющегося джигита, что он врача на тот свет чуть не отправил?
Никто, НИ-КТО не даёт права бить морду, ни врачу, ни электрику, ни министру. Ничего, думаю пыл ему охладят. И самосуд не повредил бы.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 22:41
Цитата:
Что за бред. ? Он пришёл за мед помощью, а в итоге отправил врача в реанимацию!!!
ACROS:
Преступник, а он однозначно:- ПРЕСТУПНИК-
Преступник, а он однозначно:- ПРЕСТУПНИК-
Что за бред. ? Он пришёл за мед помощью, а в итоге отправил врача в реанимацию!!!
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 22:43
Да мораль в обществе не просто падает, она несётся просто по наклонной.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 22:48
Цитата:
Вы вообще в своём уме, оправдывать насилие?
Какие бы причины не были, это приёмный покой, а не забегаловка. Всегда нужно вести себя человеком.
Даже если и не являешься им.
ACROS:
Просто так он наверное не ударил: - что то или КТО то его справоцировал.
Просто так он наверное не ударил: - что то или КТО то его справоцировал.
Вы вообще в своём уме, оправдывать насилие?
Какие бы причины не были, это приёмный покой, а не забегаловка. Всегда нужно вести себя человеком.
Даже если и не являешься им.
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 22:54
Цитата:
Полностью согласен с вами: - ЧЕЛОВЕКОМ.
Может быть и так, что: - а повёл ли себя в данной ситуации и именно ЧЕЛОВЕКОМ этот врач ??
Цитата:
Поосторожней пжл с терминами: - тоже самое я могу ПРЕДЬЯВИТЬ вам, учитывая ваше тотальное ОПРАВДАНИЕ русской агрессии 2022 года по отношению к украинцам.
Эл-починно:
нужно вести себя человеком
нужно вести себя человеком
Полностью согласен с вами: - ЧЕЛОВЕКОМ.
Может быть и так, что: - а повёл ли себя в данной ситуации и именно ЧЕЛОВЕКОМ этот врач ??
Цитата:
Эл-починно:
Вы вообще в своём уме, оправдывать насилие?
Вы вообще в своём уме, оправдывать насилие?
Поосторожней пжл с терминами: - тоже самое я могу ПРЕДЬЯВИТЬ вам, учитывая ваше тотальное ОПРАВДАНИЕ русской агрессии 2022 года по отношению к украинцам.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 23:01
Цитата:
А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?
Просто последние врачи, те что ещё в Казахстане работают, вот такое "спасибо" получают.
Дай бог ему скорейшего выздоровления и семье сил, всё это пережить. И сил свалить в Россию. От таких комментаторов. Потому что это не кончится.
ACROS:
а повёл ли себя в данной ситуации и именно ЧЕЛОВЕКОМ этот врач ??
а повёл ли себя в данной ситуации и именно ЧЕЛОВЕКОМ этот врач ??
А как вы себе представляете он себя вёл? После операции. Да и потом у него был приём, а чел ворвался... Ну я не знаю. Конечно можно и всех врачей пересадить в конце концов, так?... Они же зло несут?
Просто последние врачи, те что ещё в Казахстане работают, вот такое "спасибо" получают.
Дай бог ему скорейшего выздоровления и семье сил, всё это пережить. И сил свалить в Россию. От таких комментаторов. Потому что это не кончится.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 23:02
Цитата:
А вы не оправдывали Украинскую 2014-го?
ACROS:
ОПРАВДАНИЕ русской агрессии 2022
ОПРАВДАНИЕ русской агрессии 2022
А вы не оправдывали Украинскую 2014-го?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1688
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 23:25
Цитата:
Это нормально, так и должно быть.
Цитата:
Согласен, желательно максимально публичный, и такой...чтобы наверняка. и всех "сочувствующих" следом.
Эл-починно:
Да мораль в обществе не просто падает, она несётся просто по наклонной.
Да мораль в обществе не просто падает, она несётся просто по наклонной.
Это нормально, так и должно быть.
Цитата:
vofkakst:
И самосуд не повредил бы.
И самосуд не повредил бы.
Согласен, желательно максимально публичный, и такой...чтобы наверняка. и всех "сочувствующих" следом.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 23:38
Цитата:
Сегодня, может быть? Но это точно не тот и не мой Казахстан, в котором я родился. Ну это моя личная печалька - никого более не интересует.
Карачун:
Это нормально, так и должно быть.
Это нормально, так и должно быть.
Сегодня, может быть? Но это точно не тот и не мой Казахстан, в котором я родился. Ну это моя личная печалька - никого более не интересует.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать