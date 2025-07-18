Отправлено: - 21:58

ACROS:

Э-э-э-э-, батенька- да вы застряли в СССР, во временах этак ОБХСС: - сейчас НЕТ таких вопросов.

Цитата:Как раз именно сейчас, эти вопросы должны быть. Откуда доход, уплачен ли налог? Капитализм же на дворе.