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≡ «Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о краже 91 драгоценности потерпевшая из Костаная пытается увеличить сумму ущерба
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52176
«Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о краже 91 драгоценности потерпевшая из Костаная пытается увеличить сумму ущерба
Отправлено: 18.07.25 - 19:18
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На прошлом заседании Гульнара ИМАНОВА предоставила цены изделий, идентичных украденным, на аукционных сайтах, утверждая, что ущерб нужно считать по текущим ставкам, а не по стоимости на момент кражи. 17 июля сторона официально подала ходатайство о том, чтобы их новый подсчет и лег в обвинительный акт. Но все оказалось не так просто...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
977
Re: «Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о...
Отправлено: 18.07.25 - 19:18
#1
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Потерпевшая явно лукавит и судья это поняла! Доказательств нет и естественно не будет, поскольку не установлено, было ли имущество похищенным!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4549
«Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о краже 91 драгоценности потерпевшая из Костаная пытается увеличить сумму ущерба
Отправлено: 18.07.25 - 19:32
#2
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Цитата:
абике:
Потерпевшая явно лукавит и судья это поняла!

Господи, о каком понимании речь? Судья не для понимания чего либо. А для вынесения оправдательного, либо обвинительного приговора, согласно закону и доказательствам прокуратуры и следствия.

По наберут блин госслужащих эмоциональных. :lol:

Цитата:
абике:
поскольку не установлено, было ли имущество похищенным!


Господи, опять двадцать пять. Всё установлено, разница в оценке суммы не сходится. 8-)

ПС - откуда вы такие берётесь только? Вчера "боксёра" врача покалечившего защищали, сегодня воров. :-(

[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2025 - 20:34]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4549
«Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о краже 91 драгоценности потерпевшая из Костаная пытается увеличить сумму ущерба
Отправлено: 18.07.25 - 19:39
#3
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Да вопрос с тётенькой есть, откуда добро, но это совсем другая история. ;-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8181
Re: «Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о...
Отправлено: 18.07.25 - 21:52
#4
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Цитата:
Эл-починно:
вопрос с тётенькой есть,


Э-э-э-э-, батенька- да вы застряли в СССР, во временах этак ОБХСС: - сейчас НЕТ таких вопросов.
Свежий и НАГЛЯДНЫЙ пример, кстати, тоже ДОСТОПОЧТИМАЯ дама: Дарига - она ПОЧТИ всю жизнь работала на гос.службе, но почему то входит в Форбс-Казахстанав 50-ку самых богатых бизнесс-людей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4549
«Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о краже 91 драгоценности потерпевшая из Костаная пытается увеличить сумму ущерба
Отправлено: 18.07.25 - 21:58
#5
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Цитата:
ACROS:
Э-э-э-э-, батенька- да вы застряли в СССР, во временах этак ОБХСС: - сейчас НЕТ таких вопросов.

Как раз именно сейчас, эти вопросы должны быть. Откуда доход, уплачен ли налог? Капитализм же на дворе. :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8181
Re: «Ваши планы не сходятся с итогами следствия» - В деле о...
Отправлено: 18.07.25 - 22:05
#6
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Цитата:
Эл-починно:
эти вопросы должны быть.


Ну если только в свете введённых буквально недавно: - ВСЕОБЩЕГО декларирования, по форме 250 или 270- налоговая или какой нибудь РЕТИВЫЙ инспектор- может поднять её сданные декларации и произвести сверку этих брилиантов ( это предметы РОСКОШИ и должны быть ОТРАЖЕНЫ в этих деларациях) с их фактическим отражением..
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