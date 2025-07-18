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Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
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Я робот(Пользователи)
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Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
Отправлено: 18.07.25 - 12:45
Заседание прошло 16 июля, а днем ранее судья лично осмотрел подвал дома, чтобы выяснить, имеют ли место нарушения, заявленные истцом, или подвал соответствует правилам, как утверждает застройщик ТОО «Елена Д». В суде стороны использовали увиденное в подвале по-разному, а закончилось заседание отводом судье, заявленном юристом ОСИ. Что же к этому привело?
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Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
Отправлено: 18.07.25 - 12:45
Цитата:
Не понял, у нас то в подвале например есть и унитаз и душевая и даже стиральная машинка..
С каких пор это запрещено?
Да и рукомойник в подвале, все врезано в общедомовые сети.
Непонятно что то
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 13:47]
Мы видели, что в помещении Глинкина устроен полноценный санузел, где есть рукомойник, унитаз, - продолжает Байбазаров. - Проведена самостоятельная реконструкция сети канализации и врезка в общедомовую канализационную сеть этого нежилого помещения. По действующим нормативам и требованиям закона такие самовольные подключения, врезки недопустимы.
Не понял, у нас то в подвале например есть и унитаз и душевая и даже стиральная машинка..
С каких пор это запрещено?
Да и рукомойник в подвале, все врезано в общедомовые сети.
Непонятно что то
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 13:47]
Re: Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается...
Отправлено: 18.07.25 - 12:53
Цитата:
Верно подмечено, из за этого по моему у нас насос часто водяной сгорает и мы сидим частенько без воды, как вот сейчас, потому что непонятно кто там подключен к нашему насосу..
Именно электрик ТОО «Елена Д» приходил и подсоединял к общедомовому щитку все эти нежилые помещения. Это привело к тому, что постоянно у жильцов происходят аварии - выбивает щитовая, горят предохранители.
Верно подмечено, из за этого по моему у нас насос часто водяной сгорает и мы сидим частенько без воды, как вот сейчас, потому что непонятно кто там подключен к нашему насосу..
Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
Отправлено: 18.07.25 - 13:06
Вот будет интересно посмотреть, выиграют ли жильцы или нет
У наших горячих голов, которые клялись и божились отобрать подвалы, бегали по судам года два, выискивали и находили какие то нарушения со стороны предпринимателей,
Но как то ИПшники собрались и так гаркнули на них, что те быстренько разбежались и все, даже не вспоминают о подвалах
Интересно, чем их напугали так предприниматели, может отбирать подвалы жильцами у честных предпринимателей это нарушение закона?
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 14:07]
У наших горячих голов, которые клялись и божились отобрать подвалы, бегали по судам года два, выискивали и находили какие то нарушения со стороны предпринимателей,
Но как то ИПшники собрались и так гаркнули на них, что те быстренько разбежались и все, даже не вспоминают о подвалах
Интересно, чем их напугали так предприниматели, может отбирать подвалы жильцами у честных предпринимателей это нарушение закона?
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 14:07]
Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается отвоевать затопленный подвал своего дома у застройщика
Отправлено: 18.07.25 - 13:18
Хотя есть версия, что предприниматели просто подкупили их, да, именно так и надо делать
Как то резко пошли их пожертвования нашему ОСИ и жильцам те активисты, кто бегал по судам за изъятие подвалов в срочном порядке сказали только хвалить предпринимателей и не критиковать!
Там вообще спектакль был, когда я начал им подыгрывать, просить помощь как и они у них 2000 попросил
И миллиардерша согласилась дать их мне
И тут началось, наши активисты наехали конкретно, проси денег не у предпринимателя 162го дома, а у своего 85го, Техас имели в виду, хотя ОСИ то одно!
Мне сразу дали понять что доить миллиардершу будут только они сами!
А я должен, если хочу, трясти небогатых ИПшников.
Да уж..
Не говорю уже о том, что за их деньги наш двор признан самым лучшим двором на Новый Год.
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 14:20]
Как то резко пошли их пожертвования нашему ОСИ и жильцам те активисты, кто бегал по судам за изъятие подвалов в срочном порядке сказали только хвалить предпринимателей и не критиковать!
Там вообще спектакль был, когда я начал им подыгрывать, просить помощь как и они у них 2000 попросил
И миллиардерша согласилась дать их мне
И тут началось, наши активисты наехали конкретно, проси денег не у предпринимателя 162го дома, а у своего 85го, Техас имели в виду, хотя ОСИ то одно!
Мне сразу дали понять что доить миллиардершу будут только они сами!
А я должен, если хочу, трясти небогатых ИПшников.
Да уж..
Не говорю уже о том, что за их деньги наш двор признан самым лучшим двором на Новый Год.
[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 14:20]
(Полноправные пользователи)
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Re: Отвод воды и отвод судье - Как ОСИ в Костанае пытается...
Отправлено: 18.07.25 - 19:53
Оснований о признании договоров купли продажи подвала нет! Тут не рассматривается иск о признании незаконным проектно-сметной документации, в котором застройщик, в соответствии законом имел право внести подвал дома как части общедомового имущества в свою собственность, если об этом указано в ПСД. Если бы было запрещено, юстиция бы не зарегистрировала бы застройщику подвал или часть подвала! Ранее был такой Закон! Сейчас, начиная с 2023 года застройщик не имеет права признавать и регистрировать на себя общедомовое имущество объекта кондоминиума! Сейчас застройщик построил объект и передает зарегистрированный им в юстиции МЖД вновь созданному ОСИ со всей документацией! Поэтому если такого иска нет, то суд откажет в иске ОСИ! Отвод судьи не будет удовлетворен, так как нет законных оснований!
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