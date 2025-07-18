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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 00:08
#7786
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Ты заметил, что ты пишешь так, потому что я этого хочу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 01:20
#7787
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Цитата:
111:
Хех.. Нет меня и нет тебя?

Конечно. Я же говорил - иди уже на пенсию. Я тут только тебя троллить, зашёл пнул вышел, нафиг мне новости эти не упали :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 01:24
#7788
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Цитата:
111:
ты пишешь так, потому что я этого хочу

Я знал, что тебе нравится это
:lol:
Цитата:
maxsaf:
тебя троллить, зашёл пнул вышел
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:49
#7789
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Я тут только тебя троллить

Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:52
#7790
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Что то наши зэтпатриоты утихли про денацификацию и прочую прочий бред нашего старикана..
Помнится как в первый и второй год радовались, сейчас стихли совсем
Поняли что война это была просто афера маразматика старика?
То то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:56
#7791
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
зашёл пнул вышел

А как же истерия о том, где я был все эти восемь лет, когда дамбили Бомбас с последующими жалобами?
А как же постоянные ябеды каждый месяц?
Как же обиды и страдания твои?
А сколько цитат ты переписал себе в блокнотик, чтоб жаловаться на меня в ООН?
Делаешь потом хорошую мину как говорится, зашел, пнул, но на самом деле страдаешь..
Эх ты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:59
#7792
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
нафиг мне новости эти не упали :lol:

Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел, которую вы развязали, вот правильно, пойду ка в телегу, в ютуб и инсту, послушаю что там наш русский мир то, опять небось кого то мы убили, своих же русских, опять где то смерть и хаос, что мы творим..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 13:25
#7793
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Что то мое терпение лопнуло! Прочь пацаны, Марик под моей территории и Вит тоже, лаяйте пожалуйста
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 14:10
#7794
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Ну и новости нашего русского мира, к которому принадлежу и я
Генерал ПЯТАЕВ

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45536
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 14:12
#7795
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Боец, который пошутил, что в отпуске набьет себе на Пятку его лицо



Итог, его расстреляли свои же и не выплатят жене или кому там деньги
Вот такой жестокий наш мир к своим же русским
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:43
#7796
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Цитата:
111:
Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..

Последний прыщ, белый уже. Не выдавливаю, жду когда сам лопнет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:45
#7797
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Цитата:
111:
Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел

Опять за гаражами гасишься, а там вайфай не ловит? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:46
#7798
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Цитата:
saba:
Марик под моей территории и Вит тоже, лаяйте пожалуйста

Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:48
#7799
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Цитата:
111:
которую вы развязали

Ты развязал, ты же русский))

:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:49
#7800
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Цитата:
maxsaf:
Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское?

Да просто за гаражами, на одной территории! :lol:
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