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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 00:08
Ты заметил, что ты пишешь так, потому что я этого хочу?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 01:20
Цитата:
Конечно. Я же говорил - иди уже на пенсию. Я тут только тебя троллить, зашёл пнул вышел, нафиг мне новости эти не упали
111:
Хех.. Нет меня и нет тебя?
Хех.. Нет меня и нет тебя?
Конечно. Я же говорил - иди уже на пенсию. Я тут только тебя троллить, зашёл пнул вышел, нафиг мне новости эти не упали
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 01:24
Цитата:
Я знал, что тебе нравится это
Цитата:
111:
ты пишешь так, потому что я этого хочу
ты пишешь так, потому что я этого хочу
Я знал, что тебе нравится это
Цитата:
maxsaf:
тебя троллить, зашёл пнул вышел
тебя троллить, зашёл пнул вышел
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:49
Цитата:
Цитата:
Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..
maxsaf:
Цитата:
Я тут только тебя троллить
Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:52
Что то наши зэтпатриоты утихли про денацификацию и прочую прочий бред нашего старикана..
Помнится как в первый и второй год радовались, сейчас стихли совсем
Поняли что война это была просто афера маразматика старика?
То то..
Помнится как в первый и второй год радовались, сейчас стихли совсем
Поняли что война это была просто афера маразматика старика?
То то..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:56
Цитата:
Цитата:
А как же истерия о том, где я был все эти восемь лет, когда дамбили Бомбас с последующими жалобами?
А как же постоянные ябеды каждый месяц?
Как же обиды и страдания твои?
А сколько цитат ты переписал себе в блокнотик, чтоб жаловаться на меня в ООН?
Делаешь потом хорошую мину как говорится, зашел, пнул, но на самом деле страдаешь..
Эх ты..
maxsaf:
Цитата:
зашёл пнул вышел
А как же истерия о том, где я был все эти восемь лет, когда дамбили Бомбас с последующими жалобами?
А как же постоянные ябеды каждый месяц?
Как же обиды и страдания твои?
А сколько цитат ты переписал себе в блокнотик, чтоб жаловаться на меня в ООН?
Делаешь потом хорошую мину как говорится, зашел, пнул, но на самом деле страдаешь..
Эх ты..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 11:59
Цитата:
Цитата:
Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел, которую вы развязали, вот правильно, пойду ка в телегу, в ютуб и инсту, послушаю что там наш русский мир то, опять небось кого то мы убили, своих же русских, опять где то смерть и хаос, что мы творим..
maxsaf:
Цитата:
нафиг мне новости эти не упали
Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел, которую вы развязали, вот правильно, пойду ка в телегу, в ютуб и инсту, послушаю что там наш русский мир то, опять небось кого то мы убили, своих же русских, опять где то смерть и хаос, что мы творим..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 13:25
Что то мое терпение лопнуло! Прочь пацаны, Марик под моей территории и Вит тоже, лаяйте пожалуйста
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 14:10
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 14:12
Боец, который пошутил, что в отпуске набьет себе на Пятку его лицо
Итог, его расстреляли свои же и не выплатят жене или кому там деньги
Вот такой жестокий наш мир к своим же русским
Итог, его расстреляли свои же и не выплатят жене или кому там деньги
Вот такой жестокий наш мир к своим же русским
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:43
Цитата:
Последний прыщ, белый уже. Не выдавливаю, жду когда сам лопнет
111:
Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..
Ну ясное дело, ты тут никому не нужен, только я у тебя то один и остался..
Последний прыщ, белый уже. Не выдавливаю, жду когда сам лопнет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:45
Цитата:
Опять за гаражами гасишься, а там вайфай не ловит?
111:
Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел
Я тут с гопниками нашего двора и с тобой тоже что то новости про войну даже не смотрел
Опять за гаражами гасишься, а там вайфай не ловит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:46
Цитата:
Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское?
saba:
Марик под моей территории и Вит тоже, лаяйте пожалуйста
Марик под моей территории и Вит тоже, лаяйте пожалуйста
Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:48
Цитата:
Ты развязал, ты же русский))
111:
которую вы развязали
которую вы развязали
Ты развязал, ты же русский))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4544
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 17:49
Цитата:
Да просто за гаражами, на одной территории!
maxsaf:
Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское?
Чё? Лаяйте? Это что вообще за слово, казахское?
Да просто за гаражами, на одной территории!
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