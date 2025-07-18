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≡ Нечистоты сливают в лог Абиль-сай в Костанае. Экологи бьют тревогу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52175
Нечистоты сливают в лог Абиль-сай в Костанае. Экологи бьют тревогу
Отправлено: 18.07.25 - 16:34
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- Откуда она бежит, мы не знаем, потому что вдоль лога трудно пройти, - говорит Кожевников. - Это канализация, канализационные стоки. Вообще, по экологическому кодексу это серьезное нарушение, потому что лог напрямую впадает в реку Тобол.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1561
Re: Нечистоты сливают в лог Абиль-сай в Костанае. Экологи бьют...
Отправлено: 18.07.25 - 16:34
#1
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Цитата:
Экологи бьют тревогу


Значит всё-таки они у нас существуют?
Почему тогда они молчат про кронирование, про отсутствие зелени в городе? Где их тревоги на этот счет?

По поводу этого лога (только другой его части) я неоднократно обращался в айкомек по поводу нечистот и зарастания (со всеми вытекающими - гниль, вонь и так далее)

Экологи только сейчас засуетились))
Не можете подобраться - милости просим, со стороны ул. Сьянова заходите, там хоть ладошкой воду начерпать сможете. Увидите, ЧТО в Тобол стекает. Это еще не говоря про мусор, выбрасываемый из гаражного кооператива, что прям над ним...
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