Отправлено: - 16:34

Экологи бьют тревогу



Цитата:Значит всё-таки они у нас существуют?Почему тогда они молчат про кронирование, про отсутствие зелени в городе? Где их тревоги на этот счет?По поводу этого лога (только другой его части) я неоднократно обращался в айкомек по поводу нечистот и зарастания (со всеми вытекающими - гниль, вонь и так далее)Экологи только сейчас засуетились))Не можете подобраться - милости просим, со стороны ул. Сьянова заходите, там хоть ладошкой воду начерпать сможете. Увидите, ЧТО в Тобол стекает. Это еще не говоря про мусор, выбрасываемый из гаражного кооператива, что прям над ним...