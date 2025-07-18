Отправлено: - 13:33

сайлау курманов:

почему он должен нести крест

Цитата:Боюсь ошибиться, но есть предположениеМедицина давно стала услугой. Многие считают, что врачи, медсестры - так, обслуживающий персонал. Особенно после введения ОСМС - не заплатил= не получил услугу, а оплатил= получил. Следовательно живут по принципу "кто за девушку платит- тот ее и танцует".Век рыночных отношений, капитализм. За что боролись - на то и напоролись.Печальный факт - учителя, врачи, воспитатели - профессии благородные, но неблагодарные. Ведь врач зачастую не может отдохнуть, поспать, покушать, покурить, в туалет сходить в конце концов, и тут вот такие выродки, считающие себя превыше всего. И задача врачей -сделать все, что от них зависит. Даже для таких тварей.Медработники могут быть и на суточной смене, и на полуторасуточной. И вот она , благодарность...