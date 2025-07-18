Отправлено: - 12:45

Мы видели, что в помещении Глинкина устроен полноценный санузел, где есть рукомойник, унитаз, - продолжает Байбазаров. - Проведена самостоятельная реконструкция сети канализации и врезка в общедомовую канализационную сеть этого нежилого помещения. По действующим нормативам и требованиям закона такие самовольные подключения, врезки недопустимы.

[Исправлено: 111, 18.07.2025 - 13:47]

Цитата:Не понял, у нас то в подвале например есть и унитаз и душевая и даже стиральная машинка..С каких пор это запрещено?Да и рукомойник в подвале, все врезано в общедомовые сети.Непонятно что то