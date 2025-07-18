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≡ Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в Астану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52174
Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в Астану
Отправлено: 18.07.25 - 09:47
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Об этом в социальных сетях сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Пострадавшего от рук пациента хирурга-уролога Антона Кистанова перевезут в Национальный координационный центр экстренной медицины.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1560
Re: Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в...
Отправлено: 18.07.25 - 09:47
#1
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Врачу -скорейшего выздоровления
Супруге - стойкости и силы
Дочурке - дождаться здорового папку
Коллегам - поменьше таких уродов
Облздраву - решите наконец вопрос охраны - не должны дедушки-одуванчики сидеть на охране. Для чего в городе столько охранных предприятий?
Этому уроду - самого сурового наказания. Жизнь его тоже покарает.

Теперь его морду можно и обнародовать- это не хулиганка, а практически покушение. Человек чуть не умер из-за этого утырка. Охрана в учреждениях и не только -все должны знать этого мамкиного бойца в лицо! Этот субъект представляет реальную угрозу обществу!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8178
Re: Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в...
Отправлено: 18.07.25 - 11:05
#2
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Цитата:
vofkakst:
Теперь его морду можно и обнародовать


Согласен: - вообще считаю- фото всех преступников ПУБЛИКОВАТЬ- что бы народ знал и видел "героев" и опасался и принимал меры, вплоть до физического их избиения, типа "суда Линча".

Честь и хвала, конечно министру за подобное отношение и заботу к своим коллегам, но хотелось бы что бы это было НЕ ИМИДЖЕВО и НЕ ЕДИНИЧНО и НЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО, а СИСТЕМОЙ в их работе и не только в Минздраве, например: - скотника избили в Тургае: и министр с/х оперативно предоставил вертолёт или самолёт для его лечения в Костанае, Астане или в Алма-Ате.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7645
Re: Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в...
Отправлено: 18.07.25 - 12:58
#3
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В соцсетях комментаторы разделились на два лагеря,разумеется нашлись и те кто оправдывает раненого в жопу бойца ,мол отомстил за всех обиженных на врачей больных. Странно , что до сих пор не видим его фото и имя этого утырка. Однако, причем здесь хирург и почему он должен нести крест за всех своих плохих коллег.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1560
Пострадавшего костанайского врача отправят для лечения в Астану
Отправлено: 18.07.25 - 13:33
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
почему он должен нести крест

Боюсь ошибиться, но есть предположение
Медицина давно стала услугой. Многие считают, что врачи, медсестры - так, обслуживающий персонал. Особенно после введения ОСМС - не заплатил= не получил услугу, а оплатил= получил. Следовательно живут по принципу "кто за девушку платит- тот ее и танцует".
Век рыночных отношений, капитализм. За что боролись - на то и напоролись.

Печальный факт - учителя, врачи, воспитатели - профессии благородные, но неблагодарные. Ведь врач зачастую не может отдохнуть, поспать, покушать, покурить, в туалет сходить в конце концов, и тут вот такие выродки, считающие себя превыше всего. И задача врачей -сделать все, что от них зависит. Даже для таких тварей.

Медработники могут быть и на суточной смене, и на полуторасуточной. И вот она , благодарность...
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