Цитата:
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости
Вот как ИИ расшифровал тяжесть диагноза.
Данное медицинское заключение описывает тяжелую закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), которая включает в себя: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба в лобных долях и перелом затылочной кости. Расшифровка:Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ):Повреждение головного мозга и черепа без видимого повреждения мягких тканей головы. Ушиб головного мозга тяжелой степени:Значительное повреждение вещества головного мозга, которое может приводить к нарушению его функций. Острое субдуральное кровоизлияние справа:Кровотечение между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой головного мозга, возникшее внезапно и справа. Очаги ушиба полюса лобных долей:Повреждения вещества головного мозга в области лобных долей, которые часто связаны с нарушением когнитивных функций, поведения и эмоций. Протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости:Перелом затылочной кости, который не сопровождается выходом костных отломков за пределы черепа. Общее состояние: Данное заключение свидетельствует о серьезном повреждении головного мозга, требующем немедленного медицинского вмешательства и интенсивной терапии. Возможные осложнения включают отек мозга, нарушение сознания, неврологические дефициты и длительный период реабилитации. Важно: Пациенту необходимо как можно скорее обратиться к нейрохирургу и пройти обследование для определения степени тяжести травмы и назначения соответствующего лечения.