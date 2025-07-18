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закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости

Цитата:Вот как ИИ расшифровал тяжесть диагноза.Данное медицинское заключение описывает тяжелую закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), которая включает в себя: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба в лобных долях и перелом затылочной кости. Расшифровка:Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ):Повреждение головного мозга и черепа без видимого повреждения мягких тканей головы. Ушиб головного мозга тяжелой степени:Значительное повреждение вещества головного мозга, которое может приводить к нарушению его функций. Острое субдуральное кровоизлияние справа:Кровотечение между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой головного мозга, возникшее внезапно и справа. Очаги ушиба полюса лобных долей:Повреждения вещества головного мозга в области лобных долей, которые часто связаны с нарушением когнитивных функций, поведения и эмоций. Протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости:Перелом затылочной кости, который не сопровождается выходом костных отломков за пределы черепа. Общее состояние: Данное заключение свидетельствует о серьезном повреждении головного мозга, требующем немедленного медицинского вмешательства и интенсивной терапии. Возможные осложнения включают отек мозга, нарушение сознания, неврологические дефициты и длительный период реабилитации. Важно: Пациенту необходимо как можно скорее обратиться к нейрохирургу и пройти обследование для определения степени тяжести травмы и назначения соответствующего лечения.