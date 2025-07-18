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≡ Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52174
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
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У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1560
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
#1
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Буду держать кулаки. Все обойдётся
Ну а награда должна найти своего героя. Карма и закон бумеранга должны сработать.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
485
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 12:16
#2
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Главное чтобы "аргументы" типа "он сам первый начал, я долго ждал, у меня болела задница, а этот врач не принял меня" и прочие аргументы недоразвитых не принимались в расчёт, а то "правоохранители" любят вставать на сторону преступника, мол украли корову вы сами виноваты, дали в нос ребёнку он сам виноват и так далее, набрали быдла кругом, которое воспитанно "по понятиям"

[Исправлено: ОГПУ, 18.07.2025 - 14:55]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3790
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 12:46
#3
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Цитата:

закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости

Вот как ИИ расшифровал тяжесть диагноза.
Данное медицинское заключение описывает тяжелую закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ), которая включает в себя: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба в лобных долях и перелом затылочной кости. Расшифровка:Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ):Повреждение головного мозга и черепа без видимого повреждения мягких тканей головы. Ушиб головного мозга тяжелой степени:Значительное повреждение вещества головного мозга, которое может приводить к нарушению его функций. Острое субдуральное кровоизлияние справа:Кровотечение между твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой головного мозга, возникшее внезапно и справа. Очаги ушиба полюса лобных долей:Повреждения вещества головного мозга в области лобных долей, которые часто связаны с нарушением когнитивных функций, поведения и эмоций. Протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости:Перелом затылочной кости, который не сопровождается выходом костных отломков за пределы черепа. Общее состояние: Данное заключение свидетельствует о серьезном повреждении головного мозга, требующем немедленного медицинского вмешательства и интенсивной терапии. Возможные осложнения включают отек мозга, нарушение сознания, неврологические дефициты и длительный период реабилитации. Важно: Пациенту необходимо как можно скорее обратиться к нейрохирургу и пройти обследование для определения степени тяжести травмы и назначения соответствующего лечения.
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