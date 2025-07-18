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≡ Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52173
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
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У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1559
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
#1
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Буду держать кулаки. Все обойдётся
Ну а награда должна найти своего героя. Карма и закон бумеранга должны сработать.
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