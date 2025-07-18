Отправлено: - 11:05

vofkakst:

Теперь его морду можно и обнародовать

Цитата:Согласен: - вообще считаю- фото всех преступников ПУБЛИКОВАТЬ- что бы народ знал и видел "героев" и опасался и принимал меры, вплоть до физического их избиения, типа "суда Линча".Честь и хвала, конечно министру за подобное отношение и заботу к своим коллегам, но хотелось бы что бы это было НЕ ИМИДЖЕВО и НЕ ЕДИНИЧНО и НЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО, а СИСТЕМОЙ в их работе и не только в Минздраве, например: - скотника избили в Тургае: и министр с/х оперативно предоставил вертолёт или самолёт для его лечения в Костанае, Астане или в Алма-Ате.