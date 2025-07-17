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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4543
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:02
#7771
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Цитата:
111:
и какое у меня тело то?

С точки зрения математики - идеальное! Окружность часто считается идеальной формой из-за ее бесконечной симметрии и равномерности. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:12
#7772
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Цитата:
111:
Совершенно верно, потому что верил в него, что он не мошенник.

Ильяс (народные новости) же тебя моськой тыкал. А ты ему не поверил)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:14
#7773
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Цитата:
111:
че вы как суслики то с председателем и его шоблой меня в чат боитесь запустить?

От греха подальше :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:15
#7774
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Цитата:
111:
Когда увидел, что его бабье моего сына пинает, сразу дал по зубам

Ты обиделся, что фотку с Акимом не получил :lol: БУГАГА, позорище :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:16
#7775
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Цитата:
111:
Да, я тут детское чудище для этих деток..

Ой, смотри, допросишься у них, ногами по тебе прыгать будут ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:20
#7776
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты обиделся, что фотку с Акимом не получил

Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?
Я тогда там же разнес все ОСИ, весь Совет дома, и еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка
Делать с моим ребенком никто прав таких не имеет
Если ты чувствуешь себя скотом, дело конечно твое.
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:28
#7777
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Цитата:
111:
Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?

Ты как всегда врёшь. Никто твоего сына не пинал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:29
#7778
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Цитата:
111:
оттолкнули моего ребенка

Ты же говорил, что пнули)) правильно, что оттолкнули, нефиг там детям делать)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:30
#7779
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Цитата:
111:
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле

Он тебе будет "утку" менять, если допросишься)) боец кухонный 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:31
#7780
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Цитата:
111:
еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка

Папику не дали сыночку с Акимом сфоткать :lol: тьфу))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:33
#7781
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Он тебе будет "утку" менять, если допросишься

Хех..
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?
Я нет
Вырублю сразу же всех и каждого, председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке, которая самая главная еще по городу, такие мерзкие личности..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:35
#7782
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Цитата:
111:
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?

Нафига ты его вообще туда пихал, фоткаться с Акимом? Ты же акима так сильно недолюбливаешь)) я бы на его месте к тебе пришел с проверкой, почему твое дитя в час ночи гуляет а в три часа ночи ужинает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:36
#7783
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Цитата:
111:
такие мерзкие личности..

Они уже поди один кирпич на крышу потащили, для тебя. Или два, для надёжности :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 23:37]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 23:41
#7784
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Цитата:
111:
председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке

Это ты трусливо поудалял скрины с чата :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 00:05
#7785
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Цитата:
maxsaf:

Хех..
Нет меня и нет тебя?
Я пришел и ты прибежал?
Класс..
Для тебя моя соломинка как я и говорил, важна
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