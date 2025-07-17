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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4543
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:02
Цитата:
С точки зрения математики - идеальное! Окружность часто считается идеальной формой из-за ее бесконечной симметрии и равномерности.
111:
и какое у меня тело то?
и какое у меня тело то?
С точки зрения математики - идеальное! Окружность часто считается идеальной формой из-за ее бесконечной симметрии и равномерности.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:12
Цитата:
Ильяс (народные новости) же тебя моськой тыкал. А ты ему не поверил)
111:
Совершенно верно, потому что верил в него, что он не мошенник.
Совершенно верно, потому что верил в него, что он не мошенник.
Ильяс (народные новости) же тебя моськой тыкал. А ты ему не поверил)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:14
Цитата:
От греха подальше
111:
че вы как суслики то с председателем и его шоблой меня в чат боитесь запустить?
че вы как суслики то с председателем и его шоблой меня в чат боитесь запустить?
От греха подальше
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:15
Цитата:
Ты обиделся, что фотку с Акимом не получил БУГАГА, позорище
111:
Когда увидел, что его бабье моего сына пинает, сразу дал по зубам
Когда увидел, что его бабье моего сына пинает, сразу дал по зубам
Ты обиделся, что фотку с Акимом не получил БУГАГА, позорище
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:16
Цитата:
Ой, смотри, допросишься у них, ногами по тебе прыгать будут ))
111:
Да, я тут детское чудище для этих деток..
Да, я тут детское чудище для этих деток..
Ой, смотри, допросишься у них, ногами по тебе прыгать будут ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:20
Цитата:
Цитата:
Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?
Я тогда там же разнес все ОСИ, весь Совет дома, и еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка
Делать с моим ребенком никто прав таких не имеет
Если ты чувствуешь себя скотом, дело конечно твое.
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле
maxsaf:
Цитата:
Ты обиделся, что фотку с Акимом не получил
Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?
Я тогда там же разнес все ОСИ, весь Совет дома, и еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка
Делать с моим ребенком никто прав таких не имеет
Если ты чувствуешь себя скотом, дело конечно твое.
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:28
Цитата:
Ты как всегда врёшь. Никто твоего сына не пинал.
111:
Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?
Твоего ребенка кто то бы пнул, ты бы не разнес там всех или ты как скот бы молчал?
Ты как всегда врёшь. Никто твоего сына не пинал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:29
Цитата:
Ты же говорил, что пнули)) правильно, что оттолкнули, нефиг там детям делать)
111:
оттолкнули моего ребенка
оттолкнули моего ребенка
Ты же говорил, что пнули)) правильно, что оттолкнули, нефиг там детям делать)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:30
Цитата:
Он тебе будет "утку" менять, если допросишься)) боец кухонный
111:
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле
Мой ребенок знает, что пасть за него порву любому, даже председателю и его шобле
Он тебе будет "утку" менять, если допросишься)) боец кухонный
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:31
Цитата:
Папику не дали сыночку с Акимом сфоткать тьфу))
111:
еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка
еще разборки на улице устроил, потому что их председатели ОСИ, оттолкнули моего ребенка
Папику не дали сыночку с Акимом сфоткать тьфу))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:33
Цитата:
Цитата:
Хех..
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?
Я нет
Вырублю сразу же всех и каждого, председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке, которая самая главная еще по городу, такие мерзкие личности..
maxsaf:
Цитата:
Он тебе будет "утку" менять, если допросишься
Хех..
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?
Я нет
Вырублю сразу же всех и каждого, председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке, которая самая главная еще по городу, такие мерзкие личности..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:35
Цитата:
Нафига ты его вообще туда пихал, фоткаться с Акимом? Ты же акима так сильно недолюбливаешь)) я бы на его месте к тебе пришел с проверкой, почему твое дитя в час ночи гуляет а в три часа ночи ужинает
111:
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?
Ну так твоего ребенка отопрут, ты будешь спокойно к этому относиться, так должно?
Нафига ты его вообще туда пихал, фоткаться с Акимом? Ты же акима так сильно недолюбливаешь)) я бы на его месте к тебе пришел с проверкой, почему твое дитя в час ночи гуляет а в три часа ночи ужинает
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 22:36
Цитата:
Они уже поди один кирпич на крышу потащили, для тебя. Или два, для надёжности
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 23:37]
111:
такие мерзкие личности..
такие мерзкие личности..
Они уже поди один кирпич на крышу потащили, для тебя. Или два, для надёжности
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 23:37]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 23:41
Цитата:
Это ты трусливо поудалял скрины с чата
111:
председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке
председатели оси уже трусливо ругались со мной с инстаграме на моей страничке
Это ты трусливо поудалял скрины с чата
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.07.25 - 00:05
Цитата:
Хех..
Нет меня и нет тебя?
Я пришел и ты прибежал?
Класс..
Для тебя моя соломинка как я и говорил, важна
maxsaf:
Хех..
Нет меня и нет тебя?
Я пришел и ты прибежал?
Класс..
Для тебя моя соломинка как я и говорил, важна
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