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≡ «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52171
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 17:23
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Сегодня, 17 июля, один из пациентов на глазах свидетелей ударил 34-летнего врача, к которому пришел на прием. Инцидент произошел в приемном отделении. После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:40
#15
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Цитата:
111:
У врачей тоже своя мафия, непонятно..

Тебе уже везде мафия мерещится, даже в собственном дворе :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 18.07.25 - 00:07
#16
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
собственном дворе :lol:

Это не мой двор, почему ты пишешь не по теме?
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