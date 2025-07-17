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≡ «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52171
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 17:23
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Сегодня, 17 июля, один из пациентов на глазах свидетелей ударил 34-летнего врача, к которому пришел на прием. Инцидент произошел в приемном отделении. После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1556
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 17:23
#1
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Быдло и гопота.
Ума меньше, чем у кулька семечек.
Если врач еще и девушка/женщина, то это вообще ничтожество, а не "пациент"

Закрывать таких надо, пресекать вседозволенность и безнаказанность. На полгода хотя бы. Чтобы в следующий раз думал.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7644
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 17:54
#2
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Вот те на,что ни новость, все плохие.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16742
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 20:23
#3
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Влип каратист. Аким области под свой контроль взял инцидент.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4543
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 20:48
#4
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Никак ломка у чела была? Ну не мог же быть тут тому виной, такой личный неприязнь (с)? По любому психушка придурку. В обществе такие опасны для окружающих.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 20:54
#5
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Ни в коем случае не оправдываю кухонного бойца, но инфа не полная: Цитата:
Следующая категория – «желтая» и именно туда попал ныне задержанный 34-летний мужчина.
Если два других перед ним 'зеленые', то 'желтый' автоматически сдвигается в очереди на первое место. Так?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
975
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 21:41
#6
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Подозреваемый должен был идти 2-ым поскольку он "желтый", а не зеленый! Врачу не повезло, видимо не хотел принимать как положено по очереди! Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4543
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 21:59
#7
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Цитата:
абике:
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!

О зашитнички появились. Из той же категории походу. Статью не читают...

//После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.//
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16742
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 22:16
#8
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Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше)
Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:25
#9
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Цитата:
абике:
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!

Может от падения и удара об пол. Один "ссыкун" прыгал на диджея с охранником, головой об асфальт, и отъехал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:27
#10
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Цитата:
Vit:
Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше) Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.

Нормальная практика, у нас тоже так в приемном покое. Высший приоритет у приехавших на скорой. Потом те, у кого угроза жизни, далее те, кто сознание теряет или не может самообслуживаться, потом остальные, зелёные
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16742
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:32
#11
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Цитата:
maxsaf:
Получается если сидишь в зелёной зоне то можно сутки - двое прождать? А потом по мере ухудшение самочувствия будешь сдвигается в жёлтую зону? Ну и там один шаг до красной?)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4543
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 22:34
#12
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//Почему агрессивного пациента не принял сразу врач, объяснили в областной больнице//

Такое ощущение, что кто то "Звёздных войн" пересмотрел. Лично у меня! :lol:

Как было бы - " Почему врач не принял агрессивного пациента сразу? " :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 22:36
#13
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Что то там кто то наговаривает
У врачей тоже своя мафия, непонятно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28201
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:39
#14
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Цитата:
Vit:
Получается если сидишь в зелёной зоне то можно сутки - двое прождать?

Нафига. Вызываешь скорую и получаешь самый высокий приоритет, краснее красного. :lol: скорая сама решит, куда тебя доставить, по загруженности.
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