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≡ "Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села в Костанайской области остаются без водоснабжения уже два месяца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52171
"Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села в Костанайской области остаются без водоснабжения уже два месяца
Отправлено: 17.07.25 - 22:03
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С 9 мая этого года в селе Станционное Карабалыкского района отключено централизованное водоснабжение. Без воды остаются также жители соседней Ворошиловки. Люди, вложившие от 100 до 300 тысяч тенге собственных средств за подключение к системе, возмущены.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
484
Re: "Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села...
Отправлено: 17.07.25 - 22:03
#1
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Районного акима, курирующего заместителя, начальника отдела "живите как хотите" нужно убрать, допущен провал в ключевой сфере
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45526
Re: "Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села...
Отправлено: 17.07.25 - 22:34
#2
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Областной Аким живет в городе, в этом и проблема, не знает он что такое село..
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