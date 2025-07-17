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"Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села в Костанайской области остаются без водоснабжения уже два месяца
"Нас волнует одно - где вода?" - Почему два села в Костанайской области остаются без водоснабжения уже два месяца
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