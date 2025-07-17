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«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52171
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 17:23
Сегодня, 17 июля, один из пациентов на глазах свидетелей ударил 34-летнего врача, к которому пришел на прием. Инцидент произошел в приемном отделении. После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1556
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 17:23
Быдло и гопота.
Ума меньше, чем у кулька семечек.
Если врач еще и девушка/женщина, то это вообще ничтожество, а не "пациент"
Закрывать таких надо, пресекать вседозволенность и безнаказанность. На полгода хотя бы. Чтобы в следующий раз думал.
Ума меньше, чем у кулька семечек.
Если врач еще и девушка/женщина, то это вообще ничтожество, а не "пациент"
Закрывать таких надо, пресекать вседозволенность и безнаказанность. На полгода хотя бы. Чтобы в следующий раз думал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7644
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 17:54
Вот те на,что ни новость, все плохие.
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 20:23
Влип каратист. Аким области под свой контроль взял инцидент.
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 20:48
Никак ломка у чела была? Ну не мог же быть тут тому виной, такой личный неприязнь (с)? По любому психушка придурку. В обществе такие опасны для окружающих.
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 20:54
Ни в коем случае не оправдываю кухонного бойца, но инфа не полная: Цитата:
Следующая категория – «желтая» и именно туда попал ныне задержанный 34-летний мужчина.Если два других перед ним 'зеленые', то 'желтый' автоматически сдвигается в очереди на первое место. Так?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 975
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 21:41
Подозреваемый должен был идти 2-ым поскольку он "желтый", а не зеленый! Врачу не повезло, видимо не хотел принимать как положено по очереди! Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 21:59
Цитата:
О зашитнички появились. Из той же категории походу. Статью не читают...
//После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.//
абике:
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
О зашитнички появились. Из той же категории походу. Статью не читают...
//После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.//
Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...
Отправлено: 17.07.25 - 22:16
Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше)
Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.
Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:25
Цитата:
Может от падения и удара об пол. Один "ссыкун" прыгал на диджея с охранником, головой об асфальт, и отъехал.
абике:
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
Не может быть тяжкое телесное повреждение, скорее легкая! Ничего страшного!
Может от падения и удара об пол. Один "ссыкун" прыгал на диджея с охранником, головой об асфальт, и отъехал.
«С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на врача Костанайской областной больницы
Отправлено: 17.07.25 - 22:27
Цитата:
Нормальная практика, у нас тоже так в приемном покое. Высший приоритет у приехавших на скорой. Потом те, у кого угроза жизни, далее те, кто сознание теряет или не может самообслуживаться, потом остальные, зелёные
Vit:
Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше) Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.
Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше) Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.
Нормальная практика, у нас тоже так в приемном покое. Высший приоритет у приехавших на скорой. Потом те, у кого угроза жизни, далее те, кто сознание теряет или не может самообслуживаться, потом остальные, зелёные
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