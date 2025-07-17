Отправлено: - 22:27

Vit:

Че за полоски на полу. Это и есть что ли жёлтые зоны до 24 часов ожидания и зелёные 24 и больше) Блин пока молодой и работаешь лучше в частную клинику ходить, в этих осмсных жёлтокрасных больницах пока дождёшься приёма можно и крякнуть.

Цитата:Нормальная практика, у нас тоже так в приемном покое. Высший приоритет у приехавших на скорой. Потом те, у кого угроза жизни, далее те, кто сознание теряет или не может самообслуживаться, потом остальные, зелёные