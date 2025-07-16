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Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52170
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 16.07.25 - 21:05
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Теперь будет только две официальные формы управления домом. Кроме того, закон увеличивает срок полномочий председателя.
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Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 03:56
Цитата:
Вот только шлагбаум установлен до появления ОСИ, поэтому ты зря на акима тут бочку катишь. Я бы на его месте к тебе утром отправил проверку, твою перепланировку посмотреть, врезку труб незаконную, и теплопотери твои просчитать, за круглосуточно открытые окна зимой
111:
Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,
Вот так и живем, в новом КСК или ОСИ.,
Вот только шлагбаум установлен до появления ОСИ, поэтому ты зря на акима тут бочку катишь. Я бы на его месте к тебе утром отправил проверку, твою перепланировку посмотреть, врезку труб незаконную, и теплопотери твои просчитать, за круглосуточно открытые окна зимой
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16739
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 08:51
Цитата:
А в реале мы видим как всегда наоборот) Глотки друг другу грызут за "золотой ключик" за подвалы, за лифты, и тд и куда то пропадают по 5 лямов и это с одного только дома.
М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру
Это отличная возможность повысить юридическую грамотность, научиться новым вещам, больше общаться с соседями и формировать настоящее добрососедское сообщество
А в реале мы видим как всегда наоборот) Глотки друг другу грызут за "золотой ключик" за подвалы, за лифты, и тд и куда то пропадают по 5 лямов и это с одного только дома.
М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7644
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 09:09
Какое счастье что я свалил в свой дом иначе точно кто-нибудь убил или порезал, читаю коменты и у меня легкое замешательство
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 09:58
Цитата:
Думал будет с "крутыми" тусить, был за них горой, а они его из группового чата ОСИ выкинули
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 11:01]
Vit:
М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру
М-да уж. Купил Марикджан себе элитную квартиру
Думал будет с "крутыми" тусить, был за них горой, а они его из группового чата ОСИ выкинули
Цитата:
111:Меня в группе нет, они меня оба боялись как огня и выкинули с общего чата
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2025 - 11:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 314
Re: Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 10:28
Что, говоришь - совсем завязал? Ходишь теперь в спортивный зал.
Голову вечером не поднять усталую. Пьешь только воду? Да и ту талую.
Лезешь по лестнице вверх, по карьерной. Не выражаешься больше скверно.
Привлекаешь внимание противоположного пола Торчишь, от пляжного волейбола.
О! о! - завидная колея. А ты не спрашивал себя - «не сука ли я»?
Что у тебя в наушниках - классика, джаз? Что продаешь? Нефть, лес, газ?
Да ты уже не потихоньку умнеешь. Все теперь имеешь, что сам не умеешь.
На всякого медведя, у тебя ружье, а не рогатина.
Банковская карта - не золото, платина!
Твой автомобиль от фар до номера освященный .
К тебе не подступишься, ты со всех сторон защищенный.
Это для тебя зацвела самая редкая магнолия А ты спроси себя - не говно ли я?
Тебе теперь все отдают за полцены, тебя даже считают своим реальные пацаны.
С тобой не бывает так, чтоб мотор вдруг заглох-ты же нормальный, ты не лох.
К тебе приближаясь, даже самый бесчувственный ахнет- так от тебя сладко пахнет. Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной ..
Теперь, ты катишься, но только вверх по наклонной.
Жизнь поправлена, с успехом произведена коррекция..
А ты спроси себя - а не подлец ли я?
Крепко стоишь на ногах, в облаках не витаешь И даже в ноты почти во все попадаешь.
Тебя не запугать самыми страшными угрозами Все сцены, на которые ты выходишь, усыпана розами .
В каждом письме ты читаешь "I love you", великие журналы печатают твои интервью ..
Ты выходишь на светом залитое крыльцо и не знаешь, что ярче - солнце или твое лицо.
Но что это, что это? - дождик начал моросить? Что это, что это?
А не пора ли себя спросить? (Михаил Башаков- Спроси себя)
Голову вечером не поднять усталую. Пьешь только воду? Да и ту талую.
Лезешь по лестнице вверх, по карьерной. Не выражаешься больше скверно.
Привлекаешь внимание противоположного пола Торчишь, от пляжного волейбола.
О! о! - завидная колея. А ты не спрашивал себя - «не сука ли я»?
Что у тебя в наушниках - классика, джаз? Что продаешь? Нефть, лес, газ?
Да ты уже не потихоньку умнеешь. Все теперь имеешь, что сам не умеешь.
На всякого медведя, у тебя ружье, а не рогатина.
Банковская карта - не золото, платина!
Твой автомобиль от фар до номера освященный .
К тебе не подступишься, ты со всех сторон защищенный.
Это для тебя зацвела самая редкая магнолия А ты спроси себя - не говно ли я?
Тебе теперь все отдают за полцены, тебя даже считают своим реальные пацаны.
С тобой не бывает так, чтоб мотор вдруг заглох-ты же нормальный, ты не лох.
К тебе приближаясь, даже самый бесчувственный ахнет- так от тебя сладко пахнет. Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной ..
Теперь, ты катишься, но только вверх по наклонной.
Жизнь поправлена, с успехом произведена коррекция..
А ты спроси себя - а не подлец ли я?
Крепко стоишь на ногах, в облаках не витаешь И даже в ноты почти во все попадаешь.
Тебя не запугать самыми страшными угрозами Все сцены, на которые ты выходишь, усыпана розами .
В каждом письме ты читаешь "I love you", великие журналы печатают твои интервью ..
Ты выходишь на светом залитое крыльцо и не знаешь, что ярче - солнце или твое лицо.
Но что это, что это? - дождик начал моросить? Что это, что это?
А не пора ли себя спросить? (Михаил Башаков- Спроси себя)
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 17:41
Так прикольно тут сейчас, жаль что где то в Канаде такая скукотища.
У нас сегодня за мной чуть ли не с топором готовы гоняться, только за то, что я выложил тут их переписки, которые они сами же начали черкать, опозорив себя до конца..
Да, наверно потому надо стереть все, а то точно завалят..
[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 19:49]
У нас сегодня за мной чуть ли не с топором готовы гоняться, только за то, что я выложил тут их переписки, которые они сами же начали черкать, опозорив себя до конца..
Да, наверно потому надо стереть все, а то точно завалят..
[Исправлено: 111, 17.07.2025 - 19:49]
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 19:02
Общество у нас не вполне здоровое, как я и писал у себя в инстаграме, мы есть маленькое отражение нашего большого государства.
Тут есть свои баи, которые куевертят всем, свои холопы, своя оппозиция, которую душат всеми правдами и неправдами, травя на них своих холуев.
Раньше были дружные помню и никому ничего не надо было.
Теперь, когда нам дали власть, мы превратились в чудовищ, теперь каждый месяц обязательно разборки с кем то из непонравившимся баям, которым мы платим кстати сами
Как и в нашем государстве, которому платим налоги, но оно ради нас мало что делает
Тут есть свои баи, которые куевертят всем, свои холопы, своя оппозиция, которую душат всеми правдами и неправдами, травя на них своих холуев.
Раньше были дружные помню и никому ничего не надо было.
Теперь, когда нам дали власть, мы превратились в чудовищ, теперь каждый месяц обязательно разборки с кем то из непонравившимся баям, которым мы платим кстати сами
Как и в нашем государстве, которому платим налоги, но оно ради нас мало что делает
Только две формы управления домами оставят в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 19:07
Цитата:
Цитата:
До них ничего никогда не дойдет, до кого дойдет, того кончат и не спросят, где раки зимуют
Остальные боятся
Блин, это у нас только в самом лучшем в мире ОСИ такое или везде живут свои чудовища?
maxsaf:
Цитата:
До жильцов начинает доходить, что ключ
До них ничего никогда не дойдет, до кого дойдет, того кончат и не спросят, где раки зимуют
Остальные боятся
Блин, это у нас только в самом лучшем в мире ОСИ такое или везде живут свои чудовища?
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