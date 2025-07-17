Re: В Рудном школьница получила ранение в живот

Отправлено: - 19:51

магазины спокойно продают спиртное



Ну зачем ты так,ты же из пролетариев (воровал отруби) и такое говоришь. Раз власти не думают о ночных потребностях населения (вдруг ломка начнется) пусть хоть так будет