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≡ В Рудном школьница получила ранение в живот
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52170
В Рудном школьница получила ранение в живот
Отправлено: 17.07.25 - 18:25
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В Рудном произошло нападение на несовершеннолетнюю 2010 года рождения. Школьница получила проникающее ранение брюшной полости и была прооперирована хирургами городской больницы. Журналисты запросили комментарии в Департаменте полиции области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45514
Re: В Рудном школьница получила ранение в живот
Отправлено: 17.07.25 - 18:25
#1
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Ну и бабушка..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1556
Re: В Рудном школьница получила ранение в живот
Отправлено: 17.07.25 - 18:30
#2
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Бабушка тяжёлого поведения
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45514
В Рудном школьница получила ранение в живот
Отправлено: 17.07.25 - 18:47
#3
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На днях был в Рудном, там все как раньше, ночные магазины спокойно продают спиртное, сам бегал за догоном
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7644
Re: В Рудном школьница получила ранение в живот
Отправлено: 17.07.25 - 19:51
#4
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магазины спокойно продают спиртное

Ну зачем ты так,ты же из пролетариев (воровал отруби) и такое говоришь. Раз власти не думают о ночных потребностях населения (вдруг ломка начнется) пусть хоть так будет
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