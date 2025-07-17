Re: Путепробка ради будущего комфорта - Движение по пр....

Отправлено: - 11:34

Надеюсь что будет именно расширение, а не как на Абая - из 4 нормальных полос просто сделали 5 очень узких, абсолютно не дающих бокового интервала полос. Это - смертельная опасность. Например, впритирка едут 2 машины, одна внезапно вильнула (например, камень на дороге) - ДТП не избежать, т.к. пути отхода нет совсем. Если ехать со стороны КЖБИ в центр, то примерно от наримановки до жана калы - из кармана торчат машины, "съедая" половину полосы, тем самым создавая опасность. Но дорожникам невдомёк, ЧТО они делают не так. Какие эксперты давали заключение и разрешения - непонятно.



Касательно автора статьи - чего жаловаться? Через СМИ информировали о том, что с 9 утра проезд закрыт ! Это еще в понедельник (вроде) опубликовало одно местное СМИ на букву А. (Не буду пиарить)



А вообще - этот пятак - это въезд в город, в сердце области, а дорога там как после бомбежки. Отделу транспорта багрянцем от стыда покрыться надо бы. А Акиму надо пистонов этому отделу отписать. За каждые разбитые 100 метров.