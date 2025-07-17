Re: Пациент напал на врача в Костанайской областной больнице

Отправлено: - 14:49

Всегда интересовало, что у таких героев доморощенных в голове творится? Ну ударил ты врача, дальше что? Будешь ждать улыбку на лице и приветливые интонации? Закрывать таких уродов надо, хотя бы на несколько месяцев. Чтобы понимали.

Лучше то все равно он не сделал. Ни себе, ни врачу, ни тем, кто с ним в очереди