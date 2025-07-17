Re: «С приема больных — в реанимацию» - Подробности нападения на...

Отправлено: - 17:23

Быдло и гопота.

Ума меньше, чем у кулька семечек.

Если врач еще и девушка/женщина, то это вообще ничтожество, а не "пациент"



Закрывать таких надо, пресекать вседозволенность и безнаказанность. На полгода хотя бы. Чтобы в следующий раз думал.