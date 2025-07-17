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≡ Электронную очередь для установления инвалидности могут запустить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52169
Электронную очередь для установления инвалидности могут запустить в Казахстане
Отправлено: 17.07.25 - 16:50
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Электронную очередь при очном установлении инвалидности и утраты трудоспособности хотят запустить в Казахстане. Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало соответствующий проект приказа.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
314
Re: Электронную очередь для установления инвалидности могут...
Отправлено: 17.07.25 - 16:50
#1
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Особенно актуально после нападения на врача- как раз и инвалидность можно будет получить
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