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≡ Спустя 11 месяцев боксер-тяжеловес из Рудного проведет очередной бой на профессиональном ринге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52169
Спустя 11 месяцев боксер-тяжеловес из Рудного проведет очередной бой на профессиональном ринге
Отправлено: 17.07.25 - 16:12
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В субботу в рамках вечера бокса в Вашингтоне состоится бой в супертяжелой весовой категории между двукратным бронзовым призером Олимпийских игр Иваном Дычко из Рудного и представителем США Сэмюэлом Кроссдом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3789
Спустя 11 месяцев боксер-тяжеловес из Рудного проведет очередной бой на профессиональном ринге
Отправлено: 17.07.25 - 16:12
#1
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не складывается у кустанайских боксеров в профи. Мирошниченко в своё время отправил на пенсию никому в то время не известный Маскаев. Кособуцкий эффектно нокаутировал мешков, но как только появился первый серьезный оппонент, стал бить его в ринге по яйкам и получил дисквалификацию. Дычко так же уже который год колотит мешков. Ни одного достойного соперника. Хороший парень Иван. Но ему бы толкового промоутера, а не этого непонятного Зию Алиева...

[Исправлено: юля елиссева, 17.07.2025 - 17:13]
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