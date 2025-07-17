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Спустя 11 месяцев боксер-тяжеловес из Рудного проведет очередной бой на профессиональном ринге
Спустя 11 месяцев боксер-тяжеловес из Рудного проведет очередной бой на профессиональном ринге
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