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≡ Пациент напал на врача в Костанайской областной больнице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52169
Пациент напал на врача в Костанайской областной больнице
Отправлено: 17.07.25 - 14:49
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Инцидент произошел сегодня, 17 июля. Хирург, завершив операцию, спустился в приемный покой, чтобы продолжить прием пациентов, но один из мужчин, бывший в очереди третьим, повел себя агрессивно и напал на врача.
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* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1552
Re: Пациент напал на врача в Костанайской областной больнице
Отправлено: 17.07.25 - 14:49
#1
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Всегда интересовало, что у таких героев доморощенных в голове творится? Ну ударил ты врача, дальше что? Будешь ждать улыбку на лице и приветливые интонации? Закрывать таких уродов надо, хотя бы на несколько месяцев. Чтобы понимали.
Лучше то все равно он не сделал. Ни себе, ни врачу, ни тем, кто с ним в очереди
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