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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.07.25 - 21:31
Цитата:
Да бог с вами...! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать.
saba:
Черт меня дёрнул дожить!
Черт меня дёрнул дожить!
Да бог с вами...! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.07.25 - 14:35
Цитата:
Спасибо и на этом! Хоть бандеровцем не обозвали!
Эл-починно:
! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать.
! Живёте и живите. А чему быть, того не миновать.
Спасибо и на этом! Хоть бандеровцем не обозвали!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1687
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 09:26
Цитата:
Kairat stayer: Если не знаете, не выдумывайтеЯ не спрашиваю выдумывать мне или нет, не... мне указывать, capisce? В комментарии указана ссылка на документ в котором здание вокзала станции Железорудная обозначено как охраняемый культурный памятник? Насколько помню, нет. В тексте комментария вообще есть слова "государство", "страна" или их производные? Снова, нет. Тогда получается что комментарий является единственное персональным мнением автора о данном строении в контексте того населенного пункта где строение находилось. Мнение это может не совпадать, а в большинстве случаев априори и не будет совпадать с мнением ни акиматов, ни маслихатов ни любого другого собрания абсолютно случайных относительно конкретного населенного пункта людей. Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 13:34
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Любое мнение должно быть грамотно обосновано, только вот беда: экспертизы говорят, что здание железнодорожного вокзала в г.Руный обветшало, находилось в аварийном состоянии и подлежит сносу. Если обрушение потолка было бы, кто отвечал бы? Примеры же есть, Аулиекольском районе обрушилась перегородка перекрытие в школе (На форуме обсуждали, форумные грамотей требовали виновных строго наказать), хорошо, что никто не пострадал. Деньги выделяет КТЖ как собственник, которое заинтересовано в прибыли, они хотят увеличить пассажиропоток, создать комфорт и удобства пассажирам, в старом здании даже туалетов не было - capisce (понимать).
Цитата:
Карачун:
Мнение это может не совпадать, а в большинстве случаев априори и не будет совпадать с мнением ни акиматов, ни маслихатов ни любого другого собрания абсолютно случайных относительно конкретного населенного пункта людей.
Мнение это может не совпадать, а в большинстве случаев априори и не будет совпадать с мнением ни акиматов, ни маслихатов ни любого другого собрания абсолютно случайных относительно конкретного населенного пункта людей.
Любое мнение должно быть грамотно обосновано, только вот беда: экспертизы говорят, что здание железнодорожного вокзала в г.Руный обветшало, находилось в аварийном состоянии и подлежит сносу. Если обрушение потолка было бы, кто отвечал бы? Примеры же есть, Аулиекольском районе обрушилась перегородка перекрытие в школе (На форуме обсуждали, форумные грамотей требовали виновных строго наказать), хорошо, что никто не пострадал. Деньги выделяет КТЖ как собственник, которое заинтересовано в прибыли, они хотят увеличить пассажиропоток, создать комфорт и удобства пассажирам, в старом здании даже туалетов не было - capisce (понимать).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.07.25 - 13:54
Цитата:
Если бы здание снесённого кинотеатра Кустанай, мельницы (Территория обувной фабрики) про последнее вчера упоминал Эл-починно держались на мнениях возмущающихся, оно бы, конечно, простояло тысячелетия! Но, увы, там бетон, а не форумные или повседневные необоснованные высказывания.
Мельница в своё время работала, соответственно приносила прибыль, входило реестр памятников культуры, да и балансасодержатель обувная фабрика, также при советах работала. Последняя штамповала однотипную обувь для страны, где -то в швейных фабриках шили пальто - также однотипные москвички и.т.д. Тогда, лучшего не было и тому были рады, о вкусах, эстетике, глупостях чего-либо и предпочтениях граждан, о высоких мнениях вообще речи не было.
Затем обувная фабрика перешла в частную собственность вместе с мельницей, впоследствии обанкротилась. Соответственно статус памятника по просьбе - заявлению балансодержателя изменён и это его личное дело, что делать со своим имуществом - capisce! Аналогично с кинотеатром Кустанай, при советах люди смотрели фильмы, была прибыль, далее на мой взгляд процедура аналогичная обувной фабрике.
Карачун:
Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.
Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.
Если бы здание снесённого кинотеатра Кустанай, мельницы (Территория обувной фабрики) про последнее вчера упоминал Эл-починно держались на мнениях возмущающихся, оно бы, конечно, простояло тысячелетия! Но, увы, там бетон, а не форумные или повседневные необоснованные высказывания.
Мельница в своё время работала, соответственно приносила прибыль, входило реестр памятников культуры, да и балансасодержатель обувная фабрика, также при советах работала. Последняя штамповала однотипную обувь для страны, где -то в швейных фабриках шили пальто - также однотипные москвички и.т.д. Тогда, лучшего не было и тому были рады, о вкусах, эстетике, глупостях чего-либо и предпочтениях граждан, о высоких мнениях вообще речи не было.
Затем обувная фабрика перешла в частную собственность вместе с мельницей, впоследствии обанкротилась. Соответственно статус памятника по просьбе - заявлению балансодержателя изменён и это его личное дело, что делать со своим имуществом - capisce! Аналогично с кинотеатром Кустанай, при советах люди смотрели фильмы, была прибыль, далее на мой взгляд процедура аналогичная обувной фабрике.
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