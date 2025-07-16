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директор пляжа:

не с проста CC в Астане, второй раз, не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану" не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,

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