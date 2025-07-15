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Карачун:

Так же как оно не совпадает в отношении крашеных бордюров/деревьев/столбов, а также целого ряда...нет, не строгих или несправедливых, а в первую очередь глупых законов. В доступной форме - снос здания это не нарушение законодательства, это проявление глупости и отсутствия вкуса. Сказать что я возмущен или неприятно удивлен!? Нет. А с чего бы? У меня ж иллюзий-то нет.

Цитата:Если бы здание снесённого кинотеатра Кустанай, мельницы (Территория обувной фабрики) про последнее вчера упоминал Эл-починно держались на мнениях возмущающихся, оно бы, конечно, простояло тысячелетия! Но, увы, там бетон, а не форумные или повседневные необоснованные высказывания.Мельница в своё время работала, соответственно приносила прибыль, входило реестр памятников культуры, да и балансасодержатель обувная фабрика, также при советах работала. Последняя штамповала однотипную обувь для страны, где -то в швейных фабриках шили пальто - также однотипные москвички и.т.д. Тогда, лучшего не было и тому были рады, о вкусах, эстетике, глупостях чего-либо и предпочтениях граждан, о высоких мнениях вообще речи не было.Затем обувная фабрика перешла в частную собственность вместе с мельницей, впоследствии обанкротилась. Соответственно статус памятника по просьбе - заявлению балансодержателя изменён и это его личное дело, что делать со своим имуществом - capisce! Аналогично с кинотеатром Кустанай, при советах люди смотрели фильмы, была прибыль, далее на мой взгляд процедура аналогичная обувной фабрике.