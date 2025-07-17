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≡ Путепробка ради будущего комфорта - Движение по пр. Назарбаева в районе путепровода ограничено из-за ремонта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52164
Путепробка ради будущего комфорта - Движение по пр. Назарбаева в районе путепровода ограничено из-за ремонта
Отправлено: 17.07.25 - 11:34
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Мне потребовалось 12 минут, чтобы пересечь на автомобиле отрезок проспекта Назарбаева от Доненбаевой до Дзержинского. 16 июля, примерно в 12.15 появляется затор, который не рассасывается до двух дня.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1550
Re: Путепробка ради будущего комфорта - Движение по пр....
Отправлено: 17.07.25 - 11:34
#1
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Надеюсь что будет именно расширение, а не как на Абая - из 4 нормальных полос просто сделали 5 очень узких, абсолютно не дающих бокового интервала полос. Это - смертельная опасность. Например, впритирка едут 2 машины, одна внезапно вильнула (например, камень на дороге) - ДТП не избежать, т.к. пути отхода нет совсем. Если ехать со стороны КЖБИ в центр, то примерно от наримановки до жана калы - из кармана торчат машины, "съедая" половину полосы, тем самым создавая опасность. Но дорожникам невдомёк, ЧТО они делают не так. Какие эксперты давали заключение и разрешения - непонятно.

Касательно автора статьи - чего жаловаться? Через СМИ информировали о том, что с 9 утра проезд закрыт ! Это еще в понедельник (вроде) опубликовало одно местное СМИ на букву А. (Не буду пиарить)

А вообще - этот пятак - это въезд в город, в сердце области, а дорога там как после бомбежки. Отделу транспорта багрянцем от стыда покрыться надо бы. А Акиму надо пистонов этому отделу отписать. За каждые разбитые 100 метров.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8176
Re: Путепробка ради будущего комфорта - Движение по пр....
Отправлено: 17.07.25 - 13:31
#2
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Цитата:
vofkakst:
чего жаловаться? Через СМИ информировали о том,


Не через СМИ, а через МАТЮГАЛЬНИКИ.

Цитата:
vofkakst:
этот пятак - это въезд в город,


Может лучше- и ночью проводить все работы, то есть ввести- ТРЁХСМЕННУЮ работу- для ускорения работ.
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