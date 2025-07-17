НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поездку в Турцию обещала мошенница родителям детей-моделей из Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52164
Поездку в Турцию обещала мошенница родителям детей-моделей из Костаная
Отправлено: 17.07.25 - 12:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщину, подозреваемую в мошенничестве и хищении денег, задержали в мае 2024 года. По версии следствия, она обманным путём собрала 8 млн тенге с родителей несовершеннолетних моделей и пообещала устроить им поездку в Каппадокию в Турцию.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7641
Re: Поездку в Турцию обещала мошенница родителям детей-моделей...
Отправлено: 17.07.25 - 12:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас жуликов больше стало чем порядочных людей,а как же иначе,если воруют от самого верха и еще без злого умысла,а главным воришкам и членам семьи от самого парламента мандат неприкасаемых. Сказал бы тогда кто-нибудь нам студентам,что настанут такие времена,в психушку сразу увезли бы
Профайл Посетить вебсайт
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8176
Re: Поездку в Турцию обещала мошенница родителям детей-моделей...
Отправлено: 17.07.25 - 13:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
,если воруют от самого верха


Самый верх ???- Президенты что ли воруют???
Что им не хватает??

Цитата:
сайлау курманов:
Сказал бы тогда кто-нибудь нам студентам,что настанут такие времена,


Вы не поверите: где то летом 1980 года, будучи студентом, я ехал в автобусе и на остановке вошёл маленький мужчина пропойного вида и через некоторое время начал говорить что : ...придёт Мишка-меченный и нам всем будет плохо..." , через некоторое время на остановке его забрала милиция.
Это был 1980 год- до горбачёвской эпохи ещё было ПЯТЬ лет.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2260
Re: Поездку в Турцию обещала мошенница родителям детей-моделей...
Отправлено: 17.07.25 - 14:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Женщина и не собиралась исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять.

По прибытии в Астану пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию.

Источник:


Воруют потому что наказание не существенное...Оправляли ли бы на Соловки где суровый климат..или строить в ручную БеломорКанал..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS