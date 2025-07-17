Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...

Отправлено: - 12:01

Был у нас один -цвЯточки везде втыкал. Второй все в камень облачил. Третьему бордюры покоя не давали.

Последний жжет напалмом - и дома одинаковые должны быть, и столбы мощные на жестянку сменить, и бордюры нормальные на крошку (вот увидите, что с ними станет через пару лет) заменить. Освещение в городе - хуже некуда. Зато реформы и дешевое китайское гуано, закупленное по принципу госзакупок " чем хуже (читать "дешевле") - тем лучше.

В городе проблем -непаханое поле, а мы камешки перетыкиваем. Бред . налицо лоббирование чьих-то интересов и нецелевое использование бюджета