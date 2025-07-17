Отправлено: - 13:23

сайлау курманов:

,если воруют от самого верха

сайлау курманов:

Сказал бы тогда кто-нибудь нам студентам,что настанут такие времена,

Цитата:Самый верх ???- Президенты что ли воруют???Что им не хватает??Цитата:Вы не поверите: где то летом 1980 года, будучи студентом, я ехал в автобусе и на остановке вошёл маленький мужчина пропойного вида и через некоторое время начал говорить что : ...придёт Мишка-меченный и нам всем будет плохо..." , через некоторое время на остановке его забрала милиция.Это был 1980 год- до горбачёвской эпохи ещё было ПЯТЬ лет.