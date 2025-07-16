Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52164
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
В Астане прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2025. Корреспондент «НГ» побывал на площадке 12 и 13 июля и заметил: в этом году особенно много участников приехало из Костаная и нашей области - с костюмами, энтузиазмом и своими историями.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2411
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
Нда...
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1687
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 16.07.25 - 23:48
Цитата:
в Петрограде, в 1917-м. Вы, там.
Но объективности ради вы никогда в верном направлении и не шли.
Skeptic:
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
в Петрограде, в 1917-м. Вы, там.
Но объективности ради вы никогда в верном направлении и не шли.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16738
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 08:54
Цитата:
Не ну а че? Раньше на Новый Год наряжались в зайчиков и волка. Сегодня у молодых хотя уже и с усами дядек новые герои.)
Skeptic:
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
Не ну а че? Раньше на Новый Год наряжались в зайчиков и волка. Сегодня у молодых хотя уже и с усами дядек новые герои.)
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:13
не с проста CC в Астане, второй раз,
не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану"
не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
прям все проснулись одуплились и поняли, нам бы в Казахстан! ан нет - как по мне, навязывание, пропаганда в неокрепшие умы, популяризация западной культуры в покрашенных синей краской головах.
не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану"
не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
прям все проснулись одуплились и поняли, нам бы в Казахстан! ан нет - как по мне, навязывание, пропаганда в неокрепшие умы, популяризация западной культуры в покрашенных синей краской головах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18292
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:33
Цитата:
вот когда вы коммуняки стали игнорировать запросы молодежи, когда вы решили что если в стране коммунистическая идеология то все должны ходить по струнке и нельзя слушать рок или одеваться как хочеться тогда от вас люди и отвернулись.
большевики строили свою идею на молодежи в начале 20 века
было модно быть крутым бородатым революционером
а потом старые деды у власти решили что молодежь и ее мода не нужна и надо строить свою идентичность на позиции мнений потных перхотных стариков
и всё ссср тут же кончился.
в китае коммунизм но там что то не особо носятся с запретами
молодежь как хочет одеваеться, играет во что хочет и слушает что хочет
есть перегибы конечно с китайским файрволом но он и рядом не стоит со скучной партийной цензурой в ссср
Skeptic:
Нда... Где мы свернули не туда?
Нда... Где мы свернули не туда?
вот когда вы коммуняки стали игнорировать запросы молодежи, когда вы решили что если в стране коммунистическая идеология то все должны ходить по струнке и нельзя слушать рок или одеваться как хочеться тогда от вас люди и отвернулись.
большевики строили свою идею на молодежи в начале 20 века
было модно быть крутым бородатым революционером
а потом старые деды у власти решили что молодежь и ее мода не нужна и надо строить свою идентичность на позиции мнений потных перхотных стариков
и всё ссср тут же кончился.
в китае коммунизм но там что то не особо носятся с запретами
молодежь как хочет одеваеться, играет во что хочет и слушает что хочет
есть перегибы конечно с китайским файрволом но он и рядом не стоит со скучной партийной цензурой в ссср
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18292
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:36
Цитата:
ты еще забыл что скорсезе не спроста решил отрестарировать фильм гибель отрара
минестерство кульуры АКТИВНО просто активно пилит бабки на теме популяризации привлекательности страны
всеми силами пытаются показать какие мы модные и современные
но блин за бюджетный счет это все
инвестиции так и так не придут к нам если вы джей ло зовете за гос счет а потом пытаетесь вывернуть это все чтобы население оплатило билетами
директор пляжа:
не с проста CC в Астане, второй раз, не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану" не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
не с проста CC в Астане, второй раз, не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану" не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
ты еще забыл что скорсезе не спроста решил отрестарировать фильм гибель отрара
минестерство кульуры АКТИВНО просто активно пилит бабки на теме популяризации привлекательности страны
всеми силами пытаются показать какие мы модные и современные
но блин за бюджетный счет это все
инвестиции так и так не придут к нам если вы джей ло зовете за гос счет а потом пытаетесь вывернуть это все чтобы население оплатило билетами
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1550
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:44
В кОстанае фиг бы такое провели. Сочли бы за митинг. Провинция.
Не думал что у нас такое есть. А мы вон. Вчера на центральной площади барана на плечах поднимали -по старинке , сегодня вон, модным косплеем понтуемся))) страна контрастов)
Не думал что у нас такое есть. А мы вон. Вчера на центральной площади барана на плечах поднимали -по старинке , сегодня вон, модным косплеем понтуемся))) страна контрастов)
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 11:02
Цитата:
почему всем раньше было нас.. все равно, а теперь такое внимание в одночасье..
именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
abaika95:
ты еще забыл
ты еще забыл
почему всем раньше было нас.. все равно, а теперь такое внимание в одночасье..
именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18292
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 17.07.25 - 11:33
Цитата:
раньше не было смысла
так и так инвестиции перли
а теперь из за нашей торговли с россией инвесторы начали улепетывать
и надо как то показать что мы привлекательны для бабок
сейчас трамп шарахнет новым пакетом санкций на всех кто торгует с россией и кердык вообще
Цитата:
три взаимоисключащих аргумента
фиг бы провели-да бюджет бы не потянул
сочли бы за митинг-нет так как акимат бы это проводил
провинция- да поэтому возвращаемся к первому пункту
директор пляжа:
а теперь такое внимание в одночасье.. именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
а теперь такое внимание в одночасье.. именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
раньше не было смысла
так и так инвестиции перли
а теперь из за нашей торговли с россией инвесторы начали улепетывать
и надо как то показать что мы привлекательны для бабок
сейчас трамп шарахнет новым пакетом санкций на всех кто торгует с россией и кердык вообще
Цитата:
vofkakst:
В кОстанае фиг бы такое провели. Сочли бы за митинг. Провинция.
В кОстанае фиг бы такое провели. Сочли бы за митинг. Провинция.
три взаимоисключащих аргумента
фиг бы провели-да бюджет бы не потянул
сочли бы за митинг-нет так как акимат бы это проводил
провинция- да поэтому возвращаемся к первому пункту
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1550
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 17.07.25 - 11:42
Цитата:
Странно, что такое (прости господи)мероприятие проводится за счет бюджета...
Я просто пытался Представить действия полиции, если бы у нас такие ряженые в больших количествах в центре оказались бы. Притянули за нарушение общественного порядка, несанкционированный митинг и все такое. Помните, как пытались ленточки на кинотеатр "Кустанай" повязать? И скольких повязали?)
Пресекли бы сразу же.
abaika95:
Странно, что такое (прости господи)мероприятие проводится за счет бюджета...
Я просто пытался Представить действия полиции, если бы у нас такие ряженые в больших количествах в центре оказались бы. Притянули за нарушение общественного порядка, несанкционированный митинг и все такое. Помните, как пытались ленточки на кинотеатр "Кустанай" повязать? И скольких повязали?)
Пресекли бы сразу же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18292
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 17.07.25 - 11:50
Цитата:
любое имиджевое мероприятие это бюджет либо привлеченка
Цитата:
у нас на новый год толпы ряженых в центре города чтож не вяжут никого?
или на день защиты детей?))
если мероприятие согласовано и одобрено никто никого взять не будет
vofkakst:
Странно, что такое (прости господи)мероприятие проводится за счет бюджета...
Странно, что такое (прости господи)мероприятие проводится за счет бюджета...
любое имиджевое мероприятие это бюджет либо привлеченка
Цитата:
vofkakst:
Я просто пытался Представить действия полиции, если бы у нас такие ряженые в больших количествах в центре оказались бы. Притянули за нарушение общественного порядка, несанкционированный митинг и все такое. Помните, как пытались ленточки на кинотеатр "Кустанай" повязать? И скольких повязали?) Пресекли бы сразу же.
Я просто пытался Представить действия полиции, если бы у нас такие ряженые в больших количествах в центре оказались бы. Притянули за нарушение общественного порядка, несанкционированный митинг и все такое. Помните, как пытались ленточки на кинотеатр "Кустанай" повязать? И скольких повязали?) Пресекли бы сразу же.
у нас на новый год толпы ряженых в центре города чтож не вяжут никого?
или на день защиты детей?))
если мероприятие согласовано и одобрено никто никого взять не будет
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 13:44
Цитата:
почему толпы) официально двое, эту мужчина с ватной бородой и женщина, всегда в синем. остальные имитируют
abaika95:
у нас на новый год толпы ряженых
у нас на новый год толпы ряженых
почему толпы) официально двое, эту мужчина с ватной бородой и женщина, всегда в синем. остальные имитируют
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать