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Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52161
Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в Астане и почему на нем так много косплееров из Костаная
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
В Астане прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2025. Корреспондент «НГ» побывал на площадке 12 и 13 июля и заметил: в этом году особенно много участников приехало из Костаная и нашей области - с костюмами, энтузиазмом и своими историями.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2411
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 16.07.25 - 21:41
Нда...
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1687
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 16.07.25 - 23:48
Цитата:
в Петрограде, в 1917-м. Вы, там.
Но объективности ради вы никогда в верном направлении и не шли.
Skeptic:
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
в Петрограде, в 1917-м. Вы, там.
Но объективности ради вы никогда в верном направлении и не шли.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16738
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 08:54
Цитата:
Не ну а че? Раньше на Новый Год наряжались в зайчиков и волка. Сегодня у молодых хотя уже и с усами дядек новые герои.)
Skeptic:
Где мы свернули не туда?
Где мы свернули не туда?
Не ну а че? Раньше на Новый Год наряжались в зайчиков и волка. Сегодня у молодых хотя уже и с усами дядек новые герои.)
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:13
не с проста CC в Астане, второй раз,
не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану"
не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
прям все проснулись одуплились и поняли, нам бы в Казахстан! ан нет - как по мне, навязывание, пропаганда в неокрепшие умы, популяризация западной культуры в покрашенных синей краской головах.
не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану"
не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
прям все проснулись одуплились и поняли, нам бы в Казахстан! ан нет - как по мне, навязывание, пропаганда в неокрепшие умы, популяризация западной культуры в покрашенных синей краской головах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18290
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:33
Цитата:
вот когда вы коммуняки стали игнорировать запросы молодежи, когда вы решили что если в стране коммунистическая идеология то все должны ходить по струнке и нельзя слушать рок или одеваться как хочеться тогда от вас люди и отвернулись.
большевики строили свою идею на молодежи в начале 20 века
было модно быть крутым бородатым революционером
а потом старые деды у власти решили что молодежь и ее мода не нужна и надо строить свою идентичность на позиции мнений потных перхотных стариков
и всё ссср тут же кончился.
в китае коммунизм но там что то не особо носятся с запретами
молодежь как хочет одеваеться, играет во что хочет и слушает что хочет
есть перегибы конечно с китайским файрволом но он и рядом не стоит со скучной партийной цензурой в ссср
Skeptic:
Нда... Где мы свернули не туда?
Нда... Где мы свернули не туда?
вот когда вы коммуняки стали игнорировать запросы молодежи, когда вы решили что если в стране коммунистическая идеология то все должны ходить по струнке и нельзя слушать рок или одеваться как хочеться тогда от вас люди и отвернулись.
большевики строили свою идею на молодежи в начале 20 века
было модно быть крутым бородатым революционером
а потом старые деды у власти решили что молодежь и ее мода не нужна и надо строить свою идентичность на позиции мнений потных перхотных стариков
и всё ссср тут же кончился.
в китае коммунизм но там что то не особо носятся с запретами
молодежь как хочет одеваеться, играет во что хочет и слушает что хочет
есть перегибы конечно с китайским файрволом но он и рядом не стоит со скучной партийной цензурой в ссср
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18290
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:36
Цитата:
ты еще забыл что скорсезе не спроста решил отрестарировать фильм гибель отрара
минестерство кульуры АКТИВНО просто активно пилит бабки на теме популяризации привлекательности страны
всеми силами пытаются показать какие мы модные и современные
но блин за бюджетный счет это все
инвестиции так и так не придут к нам если вы джей ло зовете за гос счет а потом пытаетесь вывернуть это все чтобы население оплатило билетами
директор пляжа:
не с проста CC в Астане, второй раз, не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану" не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
не с проста CC в Астане, второй раз, не с проста Дрейк сказал "что так любит Астану" не с проста Джейло зачастила прям к нам с Джаредом Лето,
ты еще забыл что скорсезе не спроста решил отрестарировать фильм гибель отрара
минестерство кульуры АКТИВНО просто активно пилит бабки на теме популяризации привлекательности страны
всеми силами пытаются показать какие мы модные и современные
но блин за бюджетный счет это все
инвестиции так и так не придут к нам если вы джей ло зовете за гос счет а потом пытаетесь вывернуть это все чтобы население оплатило билетами
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1547
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 10:44
В кОстанае фиг бы такое провели. Сочли бы за митинг. Провинция.
Не думал что у нас такое есть. А мы вон. Вчера на центральной площади барана на плечах поднимали -по старинке , сегодня вон, модным косплеем понтуемся))) страна контрастов)
Не думал что у нас такое есть. А мы вон. Вчера на центральной площади барана на плечах поднимали -по старинке , сегодня вон, модным косплеем понтуемся))) страна контрастов)
Re: Сшито вручную, прожито сердцем - Чем запомнится Comic Con в...
Отправлено: 17.07.25 - 11:02
Цитата:
почему всем раньше было нас.. все равно, а теперь такое внимание в одночасье..
именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
abaika95:
ты еще забыл
ты еще забыл
почему всем раньше было нас.. все равно, а теперь такое внимание в одночасье..
именно ЭТО "смущает", раньше о привлекательности так активно не думали чель?
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